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«Аталанта» с Миранчуком потерпела поражение от «Ромы» в матче Серии A

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 20:08
Спорт
«Аталанта» с Миранчуком потерпела поражение от «Ромы» в матче Серии A
Global Look Press  /  Alessandro Garofalo

Бергамо, 18 декабря. «Рома» нанесла поражение «Аталанте» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2021/22.

Встреча итальянской Серии A «Аталанта» — «Рома», состоявшаяся на стадионе «Атлетти Адзурри» 18 декабря, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В первом тайме подопечные Жозе Моуриньо дважды огорчили голкипера Хуана Муссо. Забитыми мячами отметились Тэмми Абрахам и Николо Дзаньоло. До перерыва Бриан Кристанте отправил мяч в свои ворота и сократил отставание «Аталанты» в счете. Во втором тайме Крис Смоллинг забил третий гол «Ромы», а Абрахам оформил дубль, установив окончательный результат.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте матча. Игрок сборной России не сумел отметиться результативными действиями. Благодаря победе команда Моуриньо набрала 31 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии A. «Аталанта» с 37 баллами в активе осталась на третьей строчке.

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Все новости / Спорт / «Аталанта» с Миранчуком потерпела поражение от «Ромы» в матче Серии A
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