Политолог Рар объяснил, почему Запад будет мешать объединению России и Белоруссии

Берлин, 18 декабря. Сближение России и Белоруссии, которое недавно вышло на новый уровень, вызывает серьезное недовольство на Западе.

Немецкий политолог Александр Рар убежден, что Соединенные Штаты и Евросоюз будут делать все возможное, чтобы не допустить более глубокую интеграцию двух стран.

Эксперт отмечает, что США и ЕС рассчитывают рано или поздно все-таки включить Белоруссию в зону своего влияния, наряду со многими другими странами постсоветского пространства. По его словам, на эти цели Евросоюз готов направить миллиарды евро, несмотря на сложное финансовое положение большинства европейских государств.

«В концепциях Запада есть желание рано или поздно включить Белоруссию, как и Украину или Грузию в свою зону влияния, приблизить их и даже сделать членами Европейского союза, а то и НАТО. Это желание есть — об этом свидетельствует политика "Восточного партнерства" ЕС. В ближайшие пару лет в Евросоюзе хотят потратить на укрепление именно восточного соседства с такими странами, как Белоруссия, 27 миллиардов евро. Правда не знаю, откуда ЕС будет брать эти деньги, если их просто нет», — заявил политолог в эфире радио «Sputnik на русском».

Рар уверен, что Запад хочет взять Белоруссию под свой контроль в первую очередь для того, чтобы не допустить дальнейшего укрепления России и усиления ее геополитических позиций.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Включение Белоруссии в состав России или интеграция двух стран в экономическом и военном планах, конечно, укрепляет РФ, чего, по моим наблюдениям, больше всего боятся в Европе. Это, видимо, главная угроза для Запада — еще большая, чем угроза усиления позиций Китая. Поэтому попытки влиять на ситуацию в Белоруссии и не допустить интеграцию Республики Беларусь с Россией будут точно», — уверен политолог.

Несмотря на то, что холодная война формально закончилась несколько десятилетий назад, фактически Запад продолжает бороться с РФ. При этом Рар уверен, что современная Россия пугает Европу и США даже больше, чем СССР.

«Я напомню, что если раньше Запад боролся с коммунизмом, то сейчас он борется с национальной Россией. А национальную Россию он понимает, как восстановление старых земель Российской империи, которая настолько успела напугать Европу, что теперь она с сильной Россией примириться не хочет. В Европе есть нежелание видеть Россию сильной», — подчеркнул политолог Александр Рар.

Россияне в Сети ранее отреагировали на отказ ряда стран ЕС вводить антироссийские санкции в качестве «предупредительной меры». Лидеры этих европейских государств уверены, что необходимо провести переговоры с РФ до того, как устанавливать очередные ограничения.