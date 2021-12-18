Эксперт Марцинкевич предсказал проблемы Германии в сфере энергетики

Берлин, 18 декабря. Германия намерена в текущем декабре закрыть 11 угольных электростанций и два энергоблока АЭС.

Берлин продолжает идти по пути реализации «зеленой стратегии», и его не останавливают ни самый разгар отопительного сезона, ни стремительно растущие цены на энергоносители, ни приостановка сертификации «Северного потока — 2». Эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич уверен, что такой шаг со стороны ФРГ спровоцирует очередной скачок цен на энергоресурсы на европейских биржах.

«У меня уже не хватает каких-то приличных слов. Это "разжиж мозгов". Германия решила, что планы, назначенные на декабрь 2021 года, отменять нельзя, и они решили их реализовать. Если это реализуют, будет отключено 6,4 гигаватта генерирующих мощностей. Что касается фьючерсов, то рынок на это реагирует совершенно адекватно. Если вы намерены отключать свои электростанции в разгар зимы, вы получите соответствующие цены», — заявил специалист, выступая на YouTube-канале «Геоэнергетика ИНФО».

Марцинкевич отмечает, что компенсировать нехватку электроэнергии Германия планирует за счет ветряных электростанций. Однако, по словам эксперта, еще на прошлой неделе объемы электрогенерации за счет ветряков снизились из-за отсутствия ветра.

«По показателям прошедшей недели, доля выработки электроэнергии на угольных электростанциях за одну неделю в Германии выросла с 25% до 38%. И связано это с тем, что установился штиль. Поэтому доля ветряной электрогенерации в энергобалансе Германии за ту же неделю упала с 47% до 30%. И вот эти милые люди говорят, что они собираются так перезимовать. Теперь остается только наблюдать», — высказался аналитик.

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Специалист в сфере энергетики считает, что Германия, а вместе с ней и другие страны ЕС, в сложившейся ситуации действуют крайне нелогично. При этом больше всего пострадают простые европейцы, которым придется оплачивать возросшие тарифы, а, возможно, и столкнутся с нехваткой энергоресурсов.

«Я не понимаю, что происходит в Европе. Было время, когда это была меркантильная часть света, которая умела считать деньги. Конечно, эта часть света богатая, Евросоюз себе может позволить валять дурака. Единственное, непонятно, что будет с населением, которое должно все это каким-то образом на себе выдерживать», — отмечает Борис Марцинкевич.

Эксперт напомнил, что на фоне всего происходящего масла в огонь подлила и новая глава МИД Анналена Бербок, которая своим заявлением по «Северному потоку — 2» спровоцировала очередной скачок цен на газ в Европе.

«Новый министр иностранных дел Германии, совершенно гениальная женщина, заявила, что "Северный поток — 2" не может начать работать, потому что он не соответствует европейскому законодательству. Она ведь ничего нового не сказала. Пока не закончится сертификация "СП-2", он действительно не соответствует законодательству Евросоюза. То есть в данном случае она выступает в роли "капитана Очевидность", но цена на рынке прыгает на 100 долларов за тысячу кубометров по окончании ее выступления», — объяснил специалист в сфере энергетики Борис Марцинкевич.

Планы Евросоюза отказаться от долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа после 2049 года ранее оценили россияне в Сети. Многие с иронией отметили, что Европа поставила для этого слишком отдаленный срок.