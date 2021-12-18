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Иммунолог Крючков перечислил ускоряющие исчезновение антител к COVID-19 факторы

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 20:02
Общество
Иммунолог Крючков перечислил ускоряющие исчезновение антител к COVID-19 факторы
pixabay.com

Москва, 18 декабря. Возраст, наличие хронических заболеваний и прочие факторы могут повлиять на исчезновение антител к коронавирусной инфекции. Врач-иммунолог Николай Крючков назвал четыре основные причины пропажи защиты в организме.

После 55 лет иммунитет в организме формируется намного хуже. А тяжелые хронические заболевания могут привести к иммунодефициту. Специалист отметил, что исчезновение антител связаны с особенностями иммунитета человека, сформированного при рождении. Эта специфика может никак не проявлять себя в течение жизни, а появиться только после перенесенного коронавируса.

«Применение препаратов-иммуносупрессоров также может сказаться на иммунитете к коронавирусу. Такие лекарства длительно применяются для лечения аутоиммунных заболеваний ревматологического плана или онкологии», — отметил Николай Крючков.

Для защиты от заражения требуется не менее 300 международных единиц антител. С таким заявлением выступил директор Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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коронавирус COVID-19 антитела
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