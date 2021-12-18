Зеленский подписал закон об упрощенном получении гражданства Украины

Киев, 18 декабря. Участники боевых действий в Донбассе смогут получить гражданство Украины по упрощенной системе. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

О подписании документа сообщается на сайте главы государства. Помимо этого украинский лидер подписал еще несколько актов.

«Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала украинский законопроект о двойном гражданстве. Дипломат назвала инициативу худшей практикой сегрегации.