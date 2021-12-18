Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 21:03
21:02
Общество
Большое количество быстро выпитого алкоголя повышает риск похмелья
21:00
Политика
Пресс-секретарь МИД Армении Унанян сообщил об избрании представителя в диалоге с Турцией
21:00
Общество
Снежные завалы вынуждают жителей Петроградского района Петербурга выходить на проезжую часть
20:58
Шоу-бизнес
Поклонников «Ледникового периода» возмутили слитые в Сеть итоги шоу
20:57
Армия
Российский Ил-78 попал в десятку самых популярных самолетов-заправщиков в мире
20:56
Общество
Вспышки на Солнце оказались особенно опасны для гипертоников
20:55
Шоу-бизнес
Продюсер Ким заявил, что Волочкова была не в себе на съемках шоу «Бар в большом городе»
20:54
Армия
Der Spiegel: американский генерал предложил усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии
20:52
Общество
Горнолыжные курорты в Австрии остались недоступны для российских туристов
20:51
Армия
Sohu: противоспутниковое оружие России обнажило огромную брешь в обороне США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зеленский подписал закон об упрощенном получении гражданства Украины

Политика
Зеленский подписал закон об упрощенном получении гражданства Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 18 декабря. Участники боевых действий в Донбассе смогут получить гражданство Украины по упрощенной системе. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

О подписании документа сообщается на сайте главы государства. Помимо этого украинский лидер подписал еще несколько актов.

«Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала украинский законопроект о двойном гражданстве. Дипломат назвала инициативу худшей практикой сегрегации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский подписал закон об упрощенном получении гражданства Украины
украина донбасс зеленский
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать