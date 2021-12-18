Вылетевшая из шоу «Суперстар!» Цыганова предложила похудеть певице Анастасии

Москва, 18 декабря. Советская и российская певица, композитор Вика Цыганова осудила певицу Анастасию за лишние килограммы. Артистка принимала участие в шоу «Суперстар! Возвращение», но вылетела в шестом выпуске, а Анастасия осталась.

Цыганова исполнила песню Олега Газманова «Есаул», выйдя на сцену в галифе. Жюри раскритиковали выступление легенды девяностых. По итогам выпуска в тройку лидеров вошли Виктор Салтыков, Авраам Руссо и Шура, на четвертом месте оказалась Анастасия.

А Цыганова, которая получила самые низкие оценки, была вынуждена покинуть шоу. Позднее она устроила в Instagram прямой эфир с поклонниками, чтобы обсудить итоги программы «Суперстар!». В какой-то момент исполнительница отпустила колкий комментарий в адрес Анастасии, с которой на проекте у нее произошла перепалка из-за оценок.

«Про Анастасию я ничего плохого не говорила. Могу сказать, что ей было бы неплохо похудеть. Это полезно», — сказала Цыганова.

Prt Scr instagram.com / @vika.tsyganova

Видео Цыгановой с супругом посмотрели почти 20 тысяч, под ним появилось множество комментариев. Поклонники поддержали звезду, заявив, что после ее ухода вряд ли будут смотреть «Суперстар!».

Ранее певец Юлиан Васин негативно высказался о судействе на популярном проекте. По его мнению, ставить оценки состоявшимся артистам могут только великие музыканты вроде Александра Градского.