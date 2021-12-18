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Аналитики The Diplomat предостерегли США от введения санкций в рамках закона CAATSA

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 19:58
Политика
Аналитики The Diplomat предостерегли США от введения санкций в рамках закона CAATSA
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 декабря. Введение новых американских санкции в отношении Индии может обернуться очередными неприятностями для США. К такому выводу пришли обозреватели издания The Diplomat.

Москва заключила сделку с Нью-Дели на поставки российских комплексов С-400 Индии. Теперь Соединенные Штаты планируют наказать индийских партнеров в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Однако аналитики The Diplomat уверены, что внедрение ограничений в рамках этого законодательства не принесет желаемого для Белого дома результата, поскольку Вашингтон уже вводил подобные санкции против Китая и Турции, передает «ПолитРоссия».

Первым под санкционный удар США в 2018 году попал Китай. Стоит отметить, что в обоих случаях причинами внедрения ограничений стали сделки с Москвой на поставки С-400.

«Однако санкции, которые должны были удержать Китай от новых военных контрактов с Россией, оказались тщетными. Об этом свидетельствует недавняя закупка Пекином боевых вертолетов Ми-171Ш у Москвы и продолжающееся технологическое сотрудничество между двумя странами в области обороны», — отметили авторы статьи.

Аналитики The Diplomat предостерегли США от введения санкций в рамках закона CAATSA
Федеральное агентство новостей /

Второй под ограничения попала Турция, которая является стратегическим союзником США. Первую партию комплексов С-400 Анкара получила от Москвы в 2019 году. Уже в 2020 году американская сторона внедрила санкции против Турции. Однако эти ограничения вновь не принесли Вашингтону желаемого результата.

«Несколько лет назад министр обороны США Джим Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон предсказывали, что санкции CAATSA не достигнут намеченной цели, подразумевавшей сдерживание продаж российского оружия», — заявили американские журналисты.

В заключении авторы материала указали, что эти предсказания сбылись дважды. Аналогичная ситуация произойдет, если США внедрят санкции против Индии. Это все равно не помешает странам закупать российское вооружение, подчеркнули обозреватели издания The Diplomat.

Как стало известно ранее, расчеты С-400 отработали оперативное развертывание боевых комплексов на учениях в Крыму. До этого на полуострове комплексы С-400 отразили воздушное нападение «неприятеля».

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