Поставки российского газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» резко сократились

Берлин, 18 декабря. Объемы поставок газа из РФ в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» значительно сократились на фоне приближения европейского рынка к пиковому зимнему спросу, пишет Reuters со ссылкой на газотранспортного оператора Gascade.

Прокачка газа по состоянию на сегодняшний день составляет около 1,2 млн КВт/ч. На прошлой неделе объемы экспорта российского газа в ФРГ по «Ямалу — Европе» находились на уровне 10-12 млн КВт/ч.

Тем временем отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимума за последние пять лет, составив 11,2 млрд кубометров. Учитывая текущие темпы отбора, Европе в случае морозов может не хватить запасов газа до конца отопительного сезона. Но и покупать газ по спотовым ценам сейчас практически невозможно. Если год назад котировки голубого топлива не превышали 300 долларов за тысячу кубометров, то сейчас они находятся на отметке выше 1500 долларов.

Изменить ситуацию за счет дополнительных поставок мог бы запуск «Северного потока — 2». Однако Европа затягивает процесс сертификации. По словам эксперта в области энергетики Станислава Митраховича, в таком случае европейцам нужно быть готовыми к дальнейшему росту цен.