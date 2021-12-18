Президент Лассо объявил, что Эквадор вступит в Тихоокеанский альянс

Картахена, 18 декабря. Эквадор планирует присоединиться к Тихоокеанскому альянсу в первом полугодии 2022 года. Об этом заявил президент страны Гильермо Лассо во время встречи со своим колумбийским коллегой Иваном Дуке, сообщает Ecuador Willana.

#Ecuador Presidente Lasso: Ecuador ingresaría a la Alianza del Pacífico a mediados del 2022 - https://t.co/bwzWtcPJ9T pic.twitter.com/ai2gZJ4zo4 — Ecuador Noticias (@EcuadorWillana) December 17, 2021

Лассо поблагодарил Колумбию за помощь Эквадору по вступлению в торговый блок. Южноамериканская страна является временным председателем альянса. Президент также намерен заключить соглашение о свободной торговле с Мексикой. Он рассчитывает добиться полноправного членства в региональном блоке во второй половине следующего года.

«Я не могу не знать о лидерстве Колумбии в Тихоокеанском альянсе, участником которого мы надеемся стать в 2022 году», — сказал Лассо.

Лидер Эквадора отметил, что ожидает укрепления сотрудничества между странами в борьбе с транснациональной организованной преступностью, нелегальной добычей полезных ископаемых, торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Президент также приветствовал вступление в силу пилотного плана по возобновлению работы общей границы, позволяющего перевозить товары автомобильным транспортом.

Тихоокеанский альянс — торговый блок, в который входят четыре наиболее динамичные латиноамериканские экономики. По состоянию на 2016 год страны-участницы устранили 92% внутренних тарифов на движение товаров и услуг. Суммарный экспорт государств Тихоокеанского альянса превышает 400 миллиардов долларов в год.