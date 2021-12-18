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Президент Лассо объявил, что Эквадор вступит в Тихоокеанский альянс

Весь мир
Президент Лассо объявил, что Эквадор вступит в Тихоокеанский альянс
Global Look Press  /  Ricardo Rubio/Keystone Press Agency

Картахена, 18 декабря. Эквадор планирует присоединиться к Тихоокеанскому альянсу в первом полугодии 2022 года. Об этом заявил президент страны Гильермо Лассо во время встречи со своим колумбийским коллегой Иваном Дуке, сообщает Ecuador Willana.

Лассо поблагодарил Колумбию за помощь Эквадору по вступлению в торговый блок. Южноамериканская страна является временным председателем альянса. Президент также намерен заключить соглашение о свободной торговле с Мексикой. Он рассчитывает добиться полноправного членства в региональном блоке во второй половине следующего года.

«Я не могу не знать о лидерстве Колумбии в Тихоокеанском альянсе, участником которого мы надеемся стать в 2022 году», — сказал Лассо.

Лидер Эквадора отметил, что ожидает укрепления сотрудничества между странами в борьбе с транснациональной организованной преступностью, нелегальной добычей полезных ископаемых, торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Президент также приветствовал вступление в силу пилотного плана по возобновлению работы общей границы, позволяющего перевозить товары автомобильным транспортом.

Тихоокеанский альянс — торговый блок, в который входят четыре наиболее динамичные латиноамериканские экономики. По состоянию на 2016 год страны-участницы устранили 92% внутренних тарифов на движение товаров и услуг. Суммарный экспорт государств Тихоокеанского альянса превышает 400 миллиардов долларов в год.

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эквадор торговля тихоокеанский альянс
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