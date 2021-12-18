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Милохин считает Валю Карнавал своим крашем

Шоу-бизнес
Милохин считает Валю Карнавал своим крашем
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 18 декабря. Тиктокер и рэп-исполнитель Даня Милохин ответил на вопрос, кто является его главным крашем (на сленге человек, к которому имеется сильная безответная влюбленность). Оказалось, что юная звезда испытывает симпатию к блогеру и певице Вале Карнавал.

Милохин принял участие в проекте Tatler Quiz на YouTube-канале глянцевого издания. По условиям шоу он отвечал на вопросы о правилах этикета. Однако внезапно блогера спросили и о личном, уточнив, кого он считает своим главным крашем.

«Валя Карнавал. Ну не знаю, какая-то она такая... Захотела поныть — вот ей грустно, почему-то ей грустно, она даже не понимает, почему ей грустно. Она поноет, в истории (Instagram Stories. — Прим. ФАН) расскажет об этом, везде расскажет», — объяснил свой выбор рэпер.

Милохин считает Валю Карнавал своим крашем
instagram.com / @karna.val

Певица кажется блогеру настоящей и живой. Однако у Милохина есть симпатия и к женщине более старшего возраста — журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Тиктокер не раз общался со светской львицей, например, когда она брала у него интервью для своего YouTube-канала.

«Мне очень нравится Ксения Собчак на самом деле», — признался блогер.

Несмотря на все сказанное, Даню Милохина подозревают в романе с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой они выступают на проекте «Ледниковый период». Сомнения поклонников насчет романтических отношений в паре развеялись, когда в Сети появилось видео, на котором юные знаменитости целуются на съемках шоу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Милохин считает Валю Карнавал своим крашем
знаменитости Милохин Валя Карнавал
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