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Беременная Женя Малахова пришла в гости к Манукяну и пообещала «каминг-ауты»

Видео

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала актриса и певица Женя Малахова.

В начале декабря она рассказала в Instagram о том, что беременна. Практически сразу после этого заявления Женя Малахова пришла на съемки шоу «Давай поговорим». Девушка рассказала о ее «интересном положении» и изменениях в жизни. По словам актрисы, сейчас она делает «самую главную работу на Земле».

В рамках интервью бывшая солистка группы Reflex пообещала поделиться своими «каминг-аутами» и рассказать о том, что предшествовало беременности. Малахова сказала, что ей пришлось отказаться от работы в кино и перестать ходить на кастинги. Певица даже не согласилась на съемки в Болливуде.

На шоу «Давай поговорим» Женя Малахова вспомнила, как начинала свой путь в шоу-бизнес, сотрудничала с продюсерами Иосифом Пригожиным и Виктором Дробышем и попала в группу Reflex. Также она рассказала, как поведение продюсера группы T.A.T.U. помешало ее сольному проекту пробиться в Японию.

Большое интервью с Женей Малаховой смотрите 19 декабря на площадке ФАН.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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вадим манукян
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