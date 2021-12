Саудовская Аравия допустила женщин королевства до участия в ралли-марафоне «Дакар»

Very good news!

Two Saudi women, @dania__akee and Mashael Al-Obaidan, set to compete in Dakar Rally in historic first

