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Саудовская Аравия допустила женщин королевства до участия в ралли-марафоне «Дакар»

Весь мир
Саудовская Аравия допустила женщин королевства до участия в ралли-марафоне «Дакар»
Global Look Press  /  Jose Luis Contreras

Эр-Рияд, 18 декабря. Саудовская Аравия впервые допустила женщин государства до участия в ралли «Дакар». Соревноваться с другими спортсменами на маршруте длиной 8300 километров в 2022 году будут подданные королевства Машаэль Обейдан и Дания Акил.

Ранее они обе уже отметились в саудовском Hail International Rally в классе Т3 (багги), по результатам которого Обейдан заняла второе место, а Акил — четвертое. При этом 33-летняя Дания, являющаяся чемпионом Кубка мира по бахам в аналогичной категории транспортных средств, только недавно оправилась от травмы позвоночника и множественных переломов, полученных в прошлом году из-за аварии на соревнованиях в Бахрейне.

Впрочем, это обстоятельство не останавливает ее от участия в «Дакаре». По словам гонщицы, к этой трассе стоит «относиться с уважением», поскольку из-за климатических особенностей Саудовской Аравии погодные и дорожные условия могут три-четыре раза измениться на участке длиной в 200 км.

Примечательно, что всего три года назад женщинам в королевстве запрещалось садиться за руль, а активисток, добивавшихся такого права, преследовали уголовно. С введением поправок в законодательство ситуация мало-помалу начала меняться в лучшую сторону, позволив представительницам прекрасного пола полноценно заняться автоспортом.

«Участвовать в этом знаменитом событии в Саудовской Аравии — мечта, ставшая реальностью. Я могу заниматься тем, что мне нравится, и при этом меня поддерживает множество людей, которые эти увлечения называют источником вдохновения для остальных», — поделилась Обейдан.

Как отметила гонщица, на ралли FIA World Cup for Cross Country Bajas ей удалось прийти к финишу седьмой, и это при условии, что многие ее конкуренты имели многолетний стаж в данной сфере. Она посчитала это личным прорывом и победой над стереотипами, которая открывает новые горизонты для женщин, желающих присоединиться к подобным видам спорта.

В ралли «Дакар», которое проходит по саудовской территории с 2020 года, гражданки королевства ранее не участвовали. Таким образом, они как первопроходцы присоединятся к Риме Джуффали — первой в истории Саудовской Аравии представительнице слабого пола, получившей гоночную лицензию в 2018 году.

Единственный женский экипаж, который уже успел посоревноваться на новом маршруте, состоял из немки Аннетт Фишер и итальянки Камелии Липароти. При этом, к удивлению гонщиц, во время двух поломок на трассе им активно помогали местные жители и сотрудник полиции — в крайне религиозном саудовском обществе такую перемену отношения к женщинам за рулем можно считать показательной.

В последние годы наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд активно внедряет новые законы, призванные нивелировать гендерное неравенство в королевстве. Однако, несмотря на ряд введенных послаблений, на фоне других стран ситуация с соблюдением прав человека в целом и женщин в частности остается довольно плачевной и вызывает серьезное беспокойство у правозащитников.

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Федеральное агентство новостей /

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