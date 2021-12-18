Саудовская Аравия допустила женщин королевства до участия в ралли-марафоне «Дакар»

Эр-Рияд, 18 декабря. Саудовская Аравия впервые допустила женщин государства до участия в ралли «Дакар». Соревноваться с другими спортсменами на маршруте длиной 8300 километров в 2022 году будут подданные королевства Машаэль Обейдан и Дания Акил.
Ранее они обе уже отметились в саудовском Hail International Rally в классе Т3 (багги), по результатам которого Обейдан заняла второе место, а Акил — четвертое. При этом 33-летняя Дания, являющаяся чемпионом Кубка мира по бахам в аналогичной категории транспортных средств, только недавно оправилась от травмы позвоночника и множественных переломов, полученных в прошлом году из-за аварии на соревнованиях в Бахрейне.
Впрочем, это обстоятельство не останавливает ее от участия в «Дакаре». По словам гонщицы, к этой трассе стоит «относиться с уважением», поскольку из-за климатических особенностей Саудовской Аравии погодные и дорожные условия могут три-четыре раза измениться на участке длиной в 200 км.
Very good news!— Maria Maalouf (@MariaMaalouf13) December 15, 2021
Two Saudi women, @dania__akee and Mashael Al-Obaidan, set to compete in Dakar Rally in historic first
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Примечательно, что всего три года назад женщинам в королевстве запрещалось садиться за руль, а активисток, добивавшихся такого права, преследовали уголовно. С введением поправок в законодательство ситуация мало-помалу начала меняться в лучшую сторону, позволив представительницам прекрасного пола полноценно заняться автоспортом.
«Участвовать в этом знаменитом событии в Саудовской Аравии — мечта, ставшая реальностью. Я могу заниматься тем, что мне нравится, и при этом меня поддерживает множество людей, которые эти увлечения называют источником вдохновения для остальных», — поделилась Обейдан.
Как отметила гонщица, на ралли FIA World Cup for Cross Country Bajas ей удалось прийти к финишу седьмой, и это при условии, что многие ее конкуренты имели многолетний стаж в данной сфере. Она посчитала это личным прорывом и победой над стереотипами, которая открывает новые горизонты для женщин, желающих присоединиться к подобным видам спорта.
15 days left ????— Dakar Saudi Arabia | داكار في السعودية ???????? (@dakarinsaudi) December 16, 2021
The Kingdom’s desert is ready to host Dakar Saudi Arabia 2022 ????????#Dakar2022#DakarInSaudi pic.twitter.com/MMTOlutZ75
В ралли «Дакар», которое проходит по саудовской территории с 2020 года, гражданки королевства ранее не участвовали. Таким образом, они как первопроходцы присоединятся к Риме Джуффали — первой в истории Саудовской Аравии представительнице слабого пола, получившей гоночную лицензию в 2018 году.
Единственный женский экипаж, который уже успел посоревноваться на новом маршруте, состоял из немки Аннетт Фишер и итальянки Камелии Липароти. При этом, к удивлению гонщиц, во время двух поломок на трассе им активно помогали местные жители и сотрудник полиции — в крайне религиозном саудовском обществе такую перемену отношения к женщинам за рулем можно считать показательной.
В последние годы наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд активно внедряет новые законы, призванные нивелировать гендерное неравенство в королевстве. Однако, несмотря на ряд введенных послаблений, на фоне других стран ситуация с соблюдением прав человека в целом и женщин в частности остается довольно плачевной и вызывает серьезное беспокойство у правозащитников.