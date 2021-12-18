Корабли ВМФ РФ отработали поиск и слежение за «вражеской» подлодкой в Средиземном море

Москва, 18 декабря. Фрегат «Адмирал Григорович» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» провели учения с палубной авиацией в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ.

Экипажи кораблей и летчики вертолетов Ка-27ПС провели тренировки по поиску подлодки условного противника и слежению за ней. Кроме того, военные отработали поиск и спасение людей, оказавшихся за бортом.

«В соответствии с планом боевой подготовки летчики вертолетов Ка-27ПС, базирующихся на кораблях, провели ряд плановых тренировок в море по поиску и слежению за подводной лодкой, а также по поиску людей, оказавшихся за бортом корабля», — говорится в сообщении.

Ранее в Индонезии состоялись совместные военно-морские учения с участием России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ARNEX-2021. В маневрах были задействованы корабли военно-морских сил Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея, Мьянмы и России.