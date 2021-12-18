Депутат Верховной рады Илья Кива обвинил правительство Украины в употреблении кокаина

Киев, 18 декабря. Обращение к действующему правительству Украины и всем славянам оставил в соцсети депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

Кива предстал перед пользователями популярной социальной сети в бане и с веником в руках. В своем обращении он нелицеприятно высказался о правительстве Украины.

«Пока власть "95-квартала" прячет свои ноздри в кокаине, мы, православные, укрепляем свое здоровье. Мир вашему дому, славяне, и будьте здоровы», — сказал Илья Кива.

Депутат был задержан полицией Украины после записанного поздравления на день рождения президента России Владимира Путина. Правоохранительные органы завели уголовное дело о государственной измене.

Депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал необычное поздравление президента России Владимира Путина с 69-м днем рождения. В видеообращении представитель партии ОПЗЖ процитировал «Звездные войны».