Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 21:02
21:00
Политика
Пресс-секретарь МИД Армении Унанян сообщил об избрании представителя в диалоге с Турцией
21:00
Общество
Снежные завалы вынуждают жителей Петроградского района Петербурга выходить на проезжую часть
20:58
Шоу-бизнес
Поклонников «Ледникового периода» возмутили слитые в Сеть итоги шоу
20:57
Армия
Российский Ил-78 попал в десятку самых популярных самолетов-заправщиков в мире
20:56
Общество
Вспышки на Солнце оказались особенно опасны для гипертоников
20:55
Шоу-бизнес
Продюсер Ким заявил, что Волочкова была не в себе на съемках шоу «Бар в большом городе»
20:54
Армия
Der Spiegel: американский генерал предложил усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии
20:52
Общество
Горнолыжные курорты в Австрии остались недоступны для российских туристов
20:51
Армия
Sohu: противоспутниковое оружие России обнажило огромную брешь в обороне США
20:49
Политика
Читатели Le Figaro призвали Запад отказаться от конфронтации с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Верховной рады Илья Кива обвинил правительство Украины в употреблении кокаина

Общество
Депутат Верховной рады Илья Кива обвинил правительство Украины в употреблении кокаина
facebook.com  /  @kivailya

Киев, 18 декабря. Обращение к действующему правительству Украины и всем славянам оставил в соцсети депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

Кива предстал перед пользователями популярной социальной сети в бане и с веником в руках. В своем обращении он нелицеприятно высказался о правительстве Украины.

«Пока власть "95-квартала" прячет свои ноздри в кокаине, мы, православные, укрепляем свое здоровье. Мир вашему дому, славяне, и будьте здоровы», — сказал Илья Кива.

Депутат был задержан полицией Украины после записанного поздравления на день рождения президента России Владимира Путина. Правоохранительные органы завели уголовное дело о государственной измене.

Депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал необычное поздравление президента России Владимира Путина с 69-м днем рождения. В видеообращении представитель партии ОПЗЖ процитировал «Звездные войны».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Верховной рады Илья Кива обвинил правительство Украины в употреблении кокаина
украина кокаин кива
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать