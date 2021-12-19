Публицист Винников: выключат ли «зеленые» немецкий «светофор»?

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Правящая «светофорная» (социал-демократы — красный цвет, свободные демократы — желтый, «зеленые» — понятное дело, зеленый) коалиция, созданная в Германии по итогам сентябрьских выборов и пришедшая к власти после длившихся более двух месяцев переговоров, делает первые шаги. Впрочем, на деле это не совсем так: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) входила — правда, на вторых ролях — и в состав предыдущего правительства, созданного в рамках большой коалиции с христианскими демократами.

Так, например, в последнем кабинете Ангелы Меркель ее нынешний преемник на посту бундесканцлера Олаф Шольц занимал кресло министра финансов. Но сейчас социал-демократам приходится исполнять партию первой скрипки — причем даже не сольную, а в трио с «желтыми», которые не участвовали в работе правительства с 2013 года, и с «зелеными», которые на таком уровне представлены не были никогда, это их первый опыт.

В новом кабинете министров социал-демократы получили пост канцлера и семь министерских портфелей, «зеленые» — пять портфелей (их лидер Анналена Бербок стала министром иностранных дел), а свободные демократы — четыре портфеля (первый номер их выборных списков Кристиан Линднер занял кресло министра финансов). Если учитывать численность партийных фракций, входящих в «светофорную» коалицию (206 депутатов от СДПГ, 118 — от «зеленых» и 92 — от СвДП), то очевидно, что социал-демократы не пошли на уступки своим политическим партнерам, чтобы коалиция была создана: за вычетом бонусных лидерских позиций, «красным» один их министерский портфель обошелся в 29,5 места, «зеленым» — столько же, а «желтым» — 30,6 места. А этот момент определяет высокую степень свободы и разногласий внутри правительства. Что лидер «зеленых» Анналена Бербок и стала незамедлительно демонстрировать в ходе своего первого в статусе министра иностранных дел ФРГ вояжа по странам ЕС.

Global Look Press / osnapix via www.imago-imag

Ее заявления относительно Китая, России, а также невозможности сертификации газопровода «Северный поток — 2» до середины 2022 года (в то время как «Газпром» начал заполнять голубым золотом вторую его нитку) привели к рекордному, почти до 1700 долларов за тысячу кубометров, росту спотовых цен на газовых хабах континентальной Европы. Шольц даже был вынужден повторить визит своей формальной левой руки, возглавляющей немецкое внешнеполитическое ведомство (правая — министр финансов), чтобы хоть частично сгладить произведенный ею эффект. Параллельно Бербок позвонила главе российского МИДи продемонстрировала мастер-класс открытого диалога в своем понимании, заявив, что Россию ждут «тяжелые дипломатические и экономические последствия в случае агрессии против Украины», чья территориальная целостность «не должна быть нарушена». В данной связи напоминать, что наши западные «партнеры» — не только англосаксы, но и немцы, — известные мастера устраивать провокации подобного рода, наверное, излишне. И следом за «демократическим» хором коллективного Запада, обвиняющим Россию в «подготовке агрессии против Украины», конечно же, должны последовать действия, которые и будут выдаваться глобальными массмедиа за подобную «агрессию».

В данной связи предположения, что Анналена Бербок не столько руководствуется интересами Германии, сколько стремится к формированию единого «фронта демократий», звучат все громче и шире.

«Бывшие министры (иностранных дел ФРГ. — Прим. ФАН) служили стране и европейским интересам. Однако главной целью «зеленых» является противостояние с Россией и Китаем по идеологическим вопросам», — заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Впрочем, призывы к новоиспеченному немецкому министру иностранных дел опомниться и понять, что она теперь представляет не только свою партию перед избирателями, но и свою страну на международной арене, явно идут мимо цели.

Возможно, потому, что «зеленые» в целом не воспринимают нынешнюю «светофорную» коалицию как нечто имеющее для них реальную ценность и достойное длительного существования. Столь же антироссийские и антикитайские заявления, связывая открытие «СП-2» с украинскими проблемами, делает сопредседатель партии, вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек. Стоит подчеркнуть, что 21 депутат от «зеленой» фракции не проголосовал за коалиционное соглашение.

Иными словами, речь идет о том, что выборная кампания «зеленых» фактически продолжается. Они по факту готовят почву для развала нынешней правящей коалиции. На грани фола, но не переступая оную. Ведь стоит вспомнить, что именно «зеленых» провозглашали самыми вероятными победителями сентябрьских выборов, а госпоже Бербок пророчили кресло бундесканцлера. Но победы не случилось по ряду причин, включая явное и тайное противодействие Ангелы Меркель. Данная политическая сила заняла по итогам голосования только третье место по количеству депутатских мандатов, так что Бербок жаждет реванша и готовится к нему. Разумеется, при поддержке своих зарубежных единомышленников, прежде всего из числа американских демократов, которым немецкие «зеленые» обязаны и своей идеологией, и своим нынешним политическим влиянием.

К чему этот весьма рискованный курс приведет, покажет время.