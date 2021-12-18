«Борцы с фараонами»: история и обычаи кочевого народа беджа в Восточной Африке

Судан — многонациональная страна с богатой историей, в которой перемешались судьбы различных народов и этнических групп. Хотя арабы составляют порядка 70% от общей численности населения, помимо них в стране проживает множество национальностей: фур, нубийцы, копты, армяне и другие.

Зачастую они говорят на разных языках, имеют отличия во внешности, а также хранят свои особые традиции и культуру. На пестрой карте этносов, населяющих Судан, восточную часть преимущественно занимает народ, носящий историческое название беджа.

История возникновения и распространения

Историки единодушно согласны с тем, что племена беджа имеют древние корни. Исследования показывают, что они проживали в этом регионе еще 5 тыс. лет назад, а в наши дни представляют собой слияние различных народов, объединенных одним языком, культурой и территорией расселения.

Глава Культурного центра Восточного Судана Абу Али Аклаб Муса в одном из своих сочинений сообщает, что беджа возникли еще в IV тысячелетии до нашей эры. По его словам, есть несколько версий относительно их происхождения. Согласно разным мнениям, они пришли из Египта, Эфиопии или Йемена, однако однозначного ответа на этот вопрос историки не дают.

Суданский исследователь и доктор наук Ваэль Али Махмуд утверждает, что беджа с незапамятных времен являются одним из самых известных народов Северо-Восточной Африки. Они часто упоминаются в древних источниках и трудах средневековых арабских авторов, особенно выходцев из Магриба, таких как Ибн Саид аль-Магриби, Ибн Халдун, Аль-Идриси и других. Это во многом обусловлено расположением данного региона, через который проходили маршруты паломников, направлявшихся в хадж.

Археолог д-р Абдель Рахим Рихан рассказывает, что беджа являются современниками фараонов, с которыми в разные периоды вступали в конфликты, и считаются древнейшими африканскими народами. На юге Египта в наши дни также проживают их племена. Они составляют малую долю населения и занимаются преимущественно разведением скота. Современная молодежь часто именует свой народ «борцами с фараонами».

По словам исследователя, беджа с древних времен сформировали несколько царств. В целом мирные и дружелюбные, они проявляли себя свирепыми воинами в бою, а в некоторые эпохи даже совершали набеги на соседние государства, включая Абиссинию. В VIII веке нашей эры беджа разрушили ее столицу, город Аксум, и основали на этом месте новое царство.

В настоящее время их племена населяют территорию между прибрежными районами суданских штатов Кассала и Красное море и провинцией Нил. На севере их группы распространены вплоть до так называемого треугольника Халаеб на границе с Египтом, а на юге — до города Массауа в Эритрее.

Племенные группы беджа

Народность беджа включает в себя несколько основных племенных групп, среди которых наиболее крупными являются бани-амир, халинга, бишарин, ашраф, артига, шейайаб, абабида, а также хидандава, откуда вышел назир (вождь) Мухаммад аль-Амин Тирик.

Согласно последней официальной переписи, проведенной в 2008 году, беджа составляют около 10% от 45-миллионного населения Судана. Они говорят на двух неродственных языках — бедауйе (беджа) и тигре.

Первый используют группы хидандави, амрар, бишарин, ашраф и некоторые другие. Он относится к кушитской ветви афро-азиатской языковой семьи. Исследования выявляют его связь с древним мероитским письмом, которое применялось в Царстве Куш на севере Судана (Нубии) около четырех тысяч лет назад.

Что касается тигре, то он также используется в северной и западной Эритрее. Среди беджа на нем говорят племенные группы бани-амир, хаббаб и другие, представители которых, как полагают, мигрировали на восток Африканского континента из стран Аравийского полуострова. Он относится к семитской языковой ветви и близок к классическому геэз.

Административные структуры, в которые объединяются все члены племен, носят название «назираты» по имени их вождя — назира. На территории расселения беджа встречаются этнические группы, не связанные с ними одним происхождением. Таковым, например, является арабский клан рашайда, который мигрировал в регион в XIX веке. Кроме того, существует множество небольших родов во главе с так называемыми омдами. Их организационные структуры именуют «омдиятами».

Хозяйство и занятия

Суданский исследователь профессор Муса Абдулла Саид сообщает, что представители народностей беджа, несмотря на погодные условия, проживают преимущественно в сельской местности и приезжают в населенные пункты и города только для того, чтобы закупиться необходимыми товарами.

Их территории славятся своими плодородными землями, производством зерна и богатыми золотыми приисками. В них входит и расположенный на востоке город Порт-Судан — главный порт страны на берегу Красного моря.

Культурные особенности

Один из представителей коренных племен Восточного Судана Абу Убайда Иса аль-Бухари сообщает, что в прошлом беджа занимались торговлей и ключевое место отводилось ныне не существующему порту Айзаб. Через него фараоны направляли свои товары в страны Азии. Позже здесь проходили караваны мусульманских паломников, следующих в Хиджаз. В последние века, наряду с торговлей, племена занимаются разведением верблюдов и овец, которых продают в регионах Восточной Африки.

У большинства представителей беджа нет официальных, подтверждающих личность документов, таких как свидетельство о рождении и паспорт. По словам Абу Убайды, это первая проблема, которую решит их представитель в будущем парламенте Судана наряду с отсутствием возможности получить образование.

Обычаи и традиции беджа значительно отличаются от устоев городских жителей. Начать даже с одежды. Их мужчины чаще всего носят непременно черную жилетку «судайри» поверх белой длинной рубашки и большой тюрбан на голове.

Одно из самых известных блюд — ягненок, жаренный на базальтовых камнях. Беджа также едят хлеб «аль-джабури», который распространен в Халаебе и Шалатейне. Он готовится из муки и воды на предварительно раскаленной земле. В качестве напитков чаще всего употребляют кофе из зеленых зерен — «джибна», который предлагают гостям. В зависимости от предпочтений в него добавляют гвоздику, кардамон или имбирь.

Примечательны некоторые обычаи, связанные с заключением брака. Так, например, молодой представитель беджа, женившись, должен проявлять почтение к матери своей жены и относиться к ней с особым вниманием. Просить руки невесты первым идет сам жених, причем просьба молодого человека не может быть отклонена, если это его двоюродная сестра по матери или отцу.

В случае согласия девушки первым делом назначается дата свадьбы. Затем жених преподносит различные дары в виде одежды, сахара, кофе, сладостей, фиников и арахиса. Все это предлагается матери невесты, и если она соглашается на брак, то принимает подарки.В противном случае все родственники и соплеменники стараются убедить ее в необходимости женитьбы различными способами. Если же мужчина самовольно отдает свою дочь кому-то в жены без согласия других, он подвергается раздорам и бойкоту.

По рассказам самих беджа, свадьбы предпочтительнее праздновать в определенные месяцы мусульманского лунного календаря. Во время церемоний мужчины исполняют традиционные танцы с мечом и копьем.

“قبيلة البجا 1918م “ صور نادرة لقبيلة البجا وهم قوم بادية يتبعون الكلأ حيثما كان الرعي تتمركز عاصمتهم في هقر (في إرتريا الآن ) pic.twitter.com/jH7XcHScYD — أرض الذكريات (@Awter9) January 16, 2017

В своих путешествиях и перекочевках племена сохранили обычай в ночное время суток искать маршрут по звездам, а в дневное — по местному ландшафту. Они знают название любой горы, колодца, речной долины и прекрасно по ним ориентируются. Кроме того, им известно местонахождение любых племенных групп и их лагерей.

Необычной особенностью беджа как кочевников является то, что их женщины никогда не доят ни верблюдов, ни овец. Считается, что это исключительно мужская работа. Как и у бедуинов, верблюд для них — главное животное, которое является и средством транспортировки, и источником еды и питья.

Считается, что представители народностей беджа отличаются простотой, отвагой и щедростью. Их женщины покрывают не только головы, но и лица, лишний раз не появляются на людях и настолько скромны, что не едят и не пьют в присутствии посторонних.

У мужчин часто можно увидеть изогнутый нож, в народе он называется «шотел», и дугообразную палку — «сафрук», которые применяются для самозащиты. Они также используют эти орудия для танцев во время своих праздников.

По словам исследователя в области истории Мухтара Хусейна, у беджа есть собственная система разрешения споров — «калд». Этот способ примирения, при котором вожди заключают соответствующее соглашение, обязателен для соблюдения всеми членами племени, независимо от того, где они находятся.

Исследователи по истории отмечают, что в былые времена между различными общинами беджа происходили многочисленные войны и конфликты, однако сейчас они прекратились и переросли во взаимную интеграцию. Так, смешанные браки особенно распространены среди племенных групп бани-амир и хидандава — двух крупнейших ответвлений беджа.

Политическая история

В конце XIX века восточносуданские народы принимали активное участие в махдистском движении, направленном против засилья британских и турецких чиновников. Особую роль в борьбе играли хидандава, название которых означает буквально «клан льва». Они составляли основу пехоты армии и даже дважды умудрились прорвать британские ряды, будучи вооруженными только копьями и щитами.

В 50-х годах прошлого века ряд левых активистов во главе с Тахой Османом и Мухаммадом ас-Саидом Идрисом основали политическую партию «Конгресс беджа», целью которой стало донести голос жителей региона до центрального правительства и уменьшить степень своей маргинализации. Однако разочаровавшись отсутствием прогресса, в 1990-х годах движение присоединилось к восставшему Национально-демократическому альянсу. Одно время партия фактически контролировала часть восточного Судана с центром в Гаруре и Хамшкорайбе.

В 1999 и 2000 годах Конгресс беджа несколько раз саботировал работу нефтепровода в Порт-Судане. В 2003 году они отклонили мирное соглашение, заключенное между правительством и Народно-освободительной армией Судана, и вступили в союз с повстанческим движением в регионе Дарфур.

На всеобщих выборах в апреле 2010 года партия не получила ни одного места в Национальном собрании. Заявив о фальсификациях в электоральном процессе, Конгресс беджа в октябре 2011-го разорвал ранее заключенное мирное соглашение, а позже объявил о союзе с Освободительным движением / армией Судана. В настоящее время на востоке страны существует множество местных политических партий, в том числе национальных, что свидетельствует об активной позиции жителей региона.