Попавшая в больницу беременная Алеся Энберт опубликовала видео из палаты

Москва, 18 декабря. Жена фигуриста Александра Энберта, модель Алеся Энберт показала палату, в которой она пребывает во время лечения. Беременная супруга спортсмена находится в коронавирусом отделении.

Модель вышла на связь с подписчиками в Instagram Stories из больницы и поблагодарила их за поддержку. Энберт смогла снять видео для поклонников, поскольку наконец начала чувствовать себя лучше.

Беременная жена фигуриста рассказала, что лежит в палате на двоих, но пока находится там одна. Она показала и соседнюю палату, в которой нет пациентов, а также продемонстрировала вид из окна на вертолетную площадку. Прямо возле дверей в палаты расположены туалет и душ.

Ждущей рождения малыша Энберт приходится принимать много препаратов и терпеть частые капельницы. Однако модель рассчитывает на выписку в ближайшее время.

«Капельниц много, но, говорят, пару денечков и буду на свободе», — поделилась супруга фигуриста.

Prt Scr instagram.com / @alesya.di

Жена спортсмена сообщила, что ее свежий ПЦР-тест на коронавирус дал отрицательный результат. В обычном отделении Энберт намного легче, чем в палате интенсивной терапии. По словам модели, муж поддерживает ее и постоянно привозит ей что-нибудь вкусное для поднятия настроения.

Алеся Энберт взволновала подписчиков, когда надолго пропала из соцсети. Она не выходила на связь, поскольку оказалась в реанимации. Жена фигуриста заверила поклонников, что с малышом все в порядке, несмотря на проблемы с ее здоровьем.