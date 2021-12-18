Египет заявил о присутствии в стране 6 миллионов мигрантов

Каир, 18 декабря. Министерство иностранных дел Египта опубликовало на своей странице в Twitter пост по случаю всемирного дня мигранта.

В заявлении ведомства отмечается, что североафриканская страна старается держать двери открытыми для всех искателей убежища, которые покинули свои дома и семьи в поисках лучшей жизни. По словам пресс-секретаря МИД, государство гордится тем, что принимает у себя 6 млн человек, бежавших из родных мест.

وتفخر مصر باستضافتها لـ6 مليون شخص ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز ادماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين 2/3. #MigrantsDay — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 18, 2021

«Мы стремимся обеспечить достойную жизнь, гарантировать права и усилить их интеграцию в египетское общество, обеспечивая доступ к медицинским, образовательным и другим базовым услугам в равных с гражданами АРЕ условиях», —говорится в заявлении.

МИД отмечает также, что Египет всегда считал миграцию положительным явлением и важным стимулом для достижения развития в странах происхождения и назначения.

«Перемещения способствуют сближению цивилизаций и культур, что ведет к укреплению терпимости и распространению мира и взаимопонимания», —отмечается в публикации МИД.

Подобное отношение к беженцам наблюдается далеко не во всех государствах, их принимающих. Так, в соседней Ливии мигранты вынуждены проводить этот знаменательный день на улице перед штаб-квартирой Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Некоторые на протяжении нескольких месяцев не могут добиться от ведомства своей эвакуации.