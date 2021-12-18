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Египет заявил о присутствии в стране 6 миллионов мигрантов

Весь мир
Египет заявил о присутствии в стране 6 миллионов мигрантов
pixabay.com  / 

Каир, 18 декабря. Министерство иностранных дел Египта опубликовало на своей странице в Twitter пост по случаю всемирного дня мигранта.

В заявлении ведомства отмечается, что североафриканская страна старается держать двери открытыми для всех искателей убежища, которые покинули свои дома и семьи в поисках лучшей жизни. По словам пресс-секретаря МИД, государство гордится тем, что принимает у себя 6 млн человек, бежавших из родных мест.

 

 

«Мы стремимся обеспечить достойную жизнь, гарантировать права и усилить их интеграцию в египетское общество, обеспечивая доступ к медицинским, образовательным и другим базовым услугам в равных с гражданами АРЕ условиях», —говорится в заявлении.

МИД отмечает также, что Египет всегда считал миграцию положительным явлением и важным стимулом для достижения развития в странах происхождения и назначения.

«Перемещения способствуют сближению цивилизаций и культур, что ведет к укреплению терпимости и распространению мира и взаимопонимания», —отмечается в публикации МИД.

Подобное отношение к беженцам наблюдается далеко не во всех государствах, их принимающих. Так, в соседней Ливии мигранты вынуждены проводить этот знаменательный день на улице перед штаб-квартирой Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Некоторые на протяжении нескольких месяцев не могут добиться от ведомства своей эвакуации.

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египет
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