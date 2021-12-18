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Психолог Гладышева перечислила главные черты стукача в коллективе

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 19:34
Общество
Психолог Гладышева перечислила главные черты стукача в коллективе
pexels.com  /  Burst

Москва, 18 декабря. Человека, который любит сообщать начальнику о происходящих в коллективе вещах, можно легко вычислить по определенным чертам характера, заявила психолог Марина Гладышева.

Как правило, поведение подобного рода связано с тем, что человек пытается заслужить одобрение в обществе. Также оно нередко вызвано психологическим типом самого работника, добавила она.

«Обычно это люди скрупулезные, недовольные, у них по лицу видно, что они стараются это скрыть, но у них не получается. Это основные пункты», — цитирует ее NEWS.ru.

Стукачи верят в то, что они трудятся больше всех, а начальство упорно не замечает их усилий. Они уверены, что если подставят коллегу, то смогут продвинуться вверх по карьерной лестнице. Также такие работники часто завидуют окружающим.

Психолог Екатерина Чижовская ранее назвала первые признаки, которые указывают на развитие депрессии. Она также дала советы по борьбе с расстройствами. Специалист призвала отслеживать свое настроение, соотнося его с происходящими в жизни событиями.

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психолог гладышева доносчик
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