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Журнал Empire опубликовал обложки нового «Бэтмена»

Общество
Журнал Empire опубликовал обложки нового «Бэтмена»
Кадр из фильма «Бэтмен»

Лос-Анджелес, 18 декабря. Британское издание Empire презентовало три свежие обложки к кинокомиксу режиссера-постановщика Мэтта Ривза «Бэтмен», премьера которого запланирована на март 2022 года.

На двух обложках изображен популярный актер Роберт Паттинсон (Бэтмен), на третьей — Женщина-кошка, ее роль исполнила Зои Кравиц. Изображения опубликованы в Twitter-аккаунте журнала.

По сюжету, Бэтмен обнаруживает коррупционную сеть в Готэме, которая связана с его собственной семьей. Пытаясь распутать этот узел, он сталкивается с серийным убийцей, известным как Загадочник. В настоящий момент картина Мэтта Ривза находится на стадии постпродакшена.

Ранее сообщалось, что американский телеканал The CW готовит сериал «Рыцари Готэма» о новом поколении супергероев. Действие телешоу происходит после смерти Бэтмена.

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фильм бэтмен роберт паттинсон
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