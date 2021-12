Журнал Empire опубликовал обложки нового «Бэтмена»

Лос-Анджелес, 18 декабря. Британское издание Empire презентовало три свежие обложки к кинокомиксу режиссера-постановщика Мэтта Ривза «Бэтмен», премьера которого запланирована на март 2022 года.

На двух обложках изображен популярный актер Роберт Паттинсон (Бэтмен), на третьей — Женщина-кошка, ее роль исполнила Зои Кравиц. Изображения опубликованы в Twitter-аккаунте журнала.

