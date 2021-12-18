Журнал Empire опубликовал обложки нового «Бэтмена»

Лос-Анджелес, 18 декабря. Британское издание Empire презентовало три свежие обложки к кинокомиксу режиссера-постановщика Мэтта Ривза «Бэтмен», премьера которого запланирована на март 2022 года.
На двух обложках изображен популярный актер Роберт Паттинсон (Бэтмен), на третьей — Женщина-кошка, ее роль исполнила Зои Кравиц. Изображения опубликованы в Twitter-аккаунте журнала.
Light up the Bat-Signal – Empire’s world-exclusive #TheBatman issue is here, with the full story on the caped crusader’s radical reinvention.— Empire Magazine (@empiremagazine) December 17, 2021
The first of two collectible covers features Robert Pattinson in the new Batsuit. Out Thurs 23 Dec.
READ MORE: https://t.co/fsnu8b971G pic.twitter.com/WljMoFplZb
По сюжету, Бэтмен обнаруживает коррупционную сеть в Готэме, которая связана с его собственной семьей. Пытаясь распутать этот узел, он сталкивается с серийным убийцей, известным как Загадочник. В настоящий момент картина Мэтта Ривза находится на стадии постпродакшена.
Ранее сообщалось, что американский телеканал The CW готовит сериал «Рыцари Готэма» о новом поколении супергероев. Действие телешоу происходит после смерти Бэтмена.