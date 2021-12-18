Тренерский штаб «Фиорентины» включил Кокорина в заявку команды на матч с «Сассуоло»

, 18 декабря. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 18-го тура итальянской Серии А против «Сассуоло».

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала в Twitter-аккаунте заявку команды на предстоящую игру с «Сассуоло», которая состоится 19 декабря. В нее попал российский форвард «фиалок» Александр Кокорин. Матч «Фиорентина» — «Сассуоло» пройдет на стадионе «Артемио Франки». Игра начнется в 14:30 по московскому времени. После 17 туров «Фиорентина» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», в активе которого 23 балла, располагается на 12-й позиции.

На этой неделе Кокорин провел первый матч в основном составе «Фиорентины», в котором не сумел отметиться результативными действиями. Встреча Кубка Италии с «Беневенто» завершилась победой клуба из Флоренции со счетом 2:1.