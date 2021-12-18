Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 21:01
21:00
Политика
Пресс-секретарь МИД Армении Унанян сообщил об избрании представителя в диалоге с Турцией
21:00
Общество
Снежные завалы вынуждают жителей Петроградского района Петербурга выходить на проезжую часть
20:58
Шоу-бизнес
Поклонников «Ледникового периода» возмутили слитые в Сеть итоги шоу
20:57
Армия
Российский Ил-78 попал в десятку самых популярных самолетов-заправщиков в мире
20:56
Общество
Вспышки на Солнце оказались особенно опасны для гипертоников
20:55
Шоу-бизнес
Продюсер Ким заявил, что Волочкова была не в себе на съемках шоу «Бар в большом городе»
20:54
Армия
Der Spiegel: американский генерал предложил усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии
20:52
Общество
Горнолыжные курорты в Австрии остались недоступны для российских туристов
20:51
Армия
Sohu: противоспутниковое оружие России обнажило огромную брешь в обороне США
20:49
Политика
Читатели Le Figaro призвали Запад отказаться от конфронтации с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Леонков: дождь, туман и снег делают бесполезным американский боевой лазер

Армия
Аналитик Леонков: дождь, туман и снег делают бесполезным американский боевой лазер
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 декабря. Испытанный в США боевой лазер эффективен только против беспилотников и небольших лодок. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США провели успешные испытания лазерного оружия, которое предназначено для противодействия катерам и дронам. В испытаниях был задействован корабль USS Portland, на борту которого установлен лазер.

Леонков отметил, что боевые лазеры обладают огромным количеством недостатков, которые делают его практически бесполезным. Так, дождь, туман и снег делают невозможным применение лазера. Также он неспособен поражать объекты через облака, передает «МК».

Кроме того, лазеры обладают низкой скорострельностью и потребляют огромное количество энергоресурсов. Он способен поразить всего несколько одиночных целей. Лазер может поражать только низколетящие объекты, а против крылатых и гиперзвуковых целей он будет бесполезен.

Напомним, в августе 2021 года Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A, в которых был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не включился.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Аналитик Леонков: дождь, туман и снег делают бесполезным американский боевой лазер
сша вмс сша леонков лазер
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать