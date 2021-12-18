Аналитик Леонков: дождь, туман и снег делают бесполезным американский боевой лазер

Москва, 18 декабря. Испытанный в США боевой лазер эффективен только против беспилотников и небольших лодок. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США провели успешные испытания лазерного оружия, которое предназначено для противодействия катерам и дронам. В испытаниях был задействован корабль USS Portland, на борту которого установлен лазер.

Леонков отметил, что боевые лазеры обладают огромным количеством недостатков, которые делают его практически бесполезным. Так, дождь, туман и снег делают невозможным применение лазера. Также он неспособен поражать объекты через облака, передает «МК».

Кроме того, лазеры обладают низкой скорострельностью и потребляют огромное количество энергоресурсов. Он способен поразить всего несколько одиночных целей. Лазер может поражать только низколетящие объекты, а против крылатых и гиперзвуковых целей он будет бесполезен.

Напомним, в августе 2021 года Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A, в которых был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не включился.