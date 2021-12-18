Политолог Ищенко предсказал Европе мрачное будущее

Москва, 18 декабря. Соединенные Штаты не стали вводить новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». В то же время Вашингтон заявил, что это может произойти в том случае, если Россия вдруг проявит агрессию в сторону Украины.

Политолог Ростислав Ищенко отмечает, что сами американские санкции никакого серьезного влияния на РФ не окажут, и в США это прекрасно понимают. Поэтому Вашингтон рассчитывает, что главную роль в этой ситуации сыграет Евросоюз, и, особенно, Германия, которая просто откажется от использования «СП-2». При этом очевидно, что Запад сможет реализовать такой сценарий и без каких-либо реальных действий со стороны России — достаточно будет намеренно устроить провокацию на территории самой Украины.

Согласится ли Евросоюз пойти в итоге на такой шаг — пока не ясно, ведь европейские политики расходятся во мнениях по поводу газопровода. Однако эксперт уверен, что последствия отказа от «Северного потока — 2» сыграют в первую очередь против самого ЕС.

«Отказаться от «СП-2» для Европы — это практически начать сворачивать любое экономическое сотрудничество с Россией, а, соответственно, и политическое. И тогда мы просто получаем железный занавес. Лимитрофы хлопают в ладоши, создают там свое Межморье и все, что угодно», — заявил политолог в эфире канала «Украина.ру».

Ищенко уверен, что разрыв отношений с Россией приведет Европу к полной разрухе и деградации, так как она пойдет по тому же пути, по которому сейчас следует Украина.

Федеральное агентство новостей /

«Европа останется надолго, а может, и навсегда в американской сфере влияния. Европе от этого будет только хуже — она повторит судьбу Украины. Да, не так быстро, и не так катастрофично, но тоже будет идти по пути деградации, распада и деиндустриализации», — пояснил эксперт.

Политолог подчеркивает, что США такой вариант развития более, чем устроит. На данный момент Вашингтон всеми силами пытается не допустить объединения Евросоюза с Россией и Китаем, так как для Соединенных Штатов это грозит серьезными геополитическими последствиями.

«Для США вопрос состоит не в том, чтобы сделать Европе лучше, а в том, чтобы оттянуть свое поражение. Чтобы не дать России и Китаю создать вот эту большую Евразию, которая вытеснит Соединенные Штаты на американский континент. Если большая Евразия в составе России, Китая и Европы создается, то у США сфера жизненных интересов ограничится зоной свободной торговли с Канадой и Мексикой. Но американцы не могут себе такого позволить, потому что тогда они станут просто региональной державой, а их это не устраивает», — уверен политолог Ростислав Ищенко.

Немецкий политолог Александр Рар ранее назвал главную угрозу отношениям России и Германии. Эксперт уверен, что серьезной проблемой может стать стремление ФРГ максимально ориентироваться на интересы всех стран Европейского союза.