Тбилиси, 18 декабря. Грузия никогда не станет членом Евросоюза и НАТО, поэтому ей не нужно идти на поводу и западных стран. Такое мнение озвучил политолог Петре Мамрадзе.

Недавно премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал вступление в Североатлантический альянс главным вопросом внешней политики Грузии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил ему дежурной фразой о скором вступлении в военный блок.

«По поводу открытых дверей НАТО еще второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в юмористичном контексте говорил своим европейским и американским коллегам: если двери открыты, то, пожалуйста, принимайте побыстрее, потому что вечно стоять перед открытыми дверьми — можно и застудиться: сквозняк!» — сказал Мамрадзе в интервью изданию «ПолитЭксперт».

По его словам, вступление в НАТО — это морковка, которую подвесили перед мордой осла. Население Грузии не испытывает интереса к Альянсу.

Журналисты поинтересовались, можно ли говорить, что после переговоров Гарибашвили и Столтенберга грузинская оппозиция сможет устроить революцию.

«Ой, нет! Такого заряда в стране нет. Да и реальной поддержки у оппозиции со стороны Запада тоже нет. Они планируют устроить митинг в день рождения их «великого» лидера Саакашвили (21 декабря. — Прим. ред.). Соберутся, проведут манифестацию наемными силами, слетятся их же оппозиционные журналисты и будут освещать так, будто в центре Тбилиси все население Грузии», — описал сценарий митинга политолог.

Многие лидеры еще с 2008 года говорили, что Грузия никогда не вступит в НАТО. Как отметил Мамрадзе, именно тогда двери Альянса окончательно захлопнулись для Тбилиси.

Ранее неизвестные закидали камнями офис партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Полицейские ведут расследование.