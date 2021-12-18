Более 70 марокканских мигрантов арестованы в Ливии

Триполи, 18 декабря. Марокканский центр по правам человека (МЦПЧ) обеспокоен арестом 73 мигрантов в Ливии, которые собирались перебраться в Италию. Об этом сообщает издание Al Yaoum.

Правозащитница Фатима аз-Захра аль-Идриси Буганбур, занимающаяся мониторингом нарушений в североафриканском государстве, заявила, что среди задержанных беженцев находятся граждане королевства. Соответствующую информацию она получила от родных, которые не могут с ними связаться.

«МЦПЧ постоянно получает сигналы бедствия от родственников марокканцев, находящихся в ливийских центрах содержания под стражей в нечеловеческих условиях», — говорится в сообщении.

Центр по правам человека несколько недель назад направил сигнал бедствия правительствам Марокко и Ливии с требованием закрыть эти учреждения.

«Боевики удерживают граждан королевства в плохо вентилируемых камерах в подвале, который заливается, когда идет ливень», — говорится в обращении.

Буганбур добавила, что родственники задержанных не получили никакой дополнительной информации после первого обращения МЦПЧ. Правозащитники находятся в постоянном контакте с дипломатическими органами, чтобы спасти жизни марокканцев.

«Мы пытаемся связаться с ними… Каждый раз составляем списки имен пропавших без вести граждан Марокко в Ливии», — уточнила она.

Беженцы пытались добраться до Италии, однако их перехватила береговая охрана североафриканского государства и доставила в Триполи. В итоге они попали в руки вооруженных группировок и оказались в центрах содержания, где пропали по меньшей мере 18 тысяч человек.

Организация Sea-Watch International накануне опубликовала видео, как боевики захватили лодку с мигрантами и насильственно вернули ее в столичный морской порт.