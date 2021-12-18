Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 19:32
19:31
Происшествия
Глава УГИБДД по Орловской области попал под статью за фиктивное трудоустройство в вузе
19:26
Спорт
Тренерский штаб «Фиорентины» включил Кокорина в заявку команды на матч с «Сассуоло»
19:26
Армия
Аналитик Леонков: дождь, туман и снег делают бесполезным американский боевой лазер
19:24
Общество
Въезд в Австрию будет доступен для переболевших и привитых от COVID-19 с 20 декабря
19:22
Общество
Врач Малышев назвал сроки жизни коронавируса на разных поверхностях
19:18
Происшествия
Житель Уфы спас мужчину из полыхающей машины
19:17
Политика
Политолог Ищенко предсказал Европе мрачное будущее
19:16
Происшествия
Житель Верхней Пышмы едва не лишился зрения после жалобы на шумную вечеринку
19:13
Весь мир
Более 70 марокканских мигрантов арестованы в Ливии
19:13
Политика
Политолог Мамрадзе напомнил шутку второго президента Грузии Шеварднадзе о вступлении в НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 70 марокканских мигрантов арестованы в Ливии
Весь мир
Более 70 марокканских мигрантов арестованы в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Петрашевич

Триполи, 18 декабря. Марокканский центр по правам человека (МЦПЧ) обеспокоен арестом 73 мигрантов в Ливии, которые собирались перебраться в Италию. Об этом сообщает издание Al Yaoum.

Правозащитница Фатима аз-Захра аль-Идриси Буганбур, занимающаяся мониторингом нарушений в североафриканском государстве, заявила, что среди задержанных беженцев находятся граждане королевства. Соответствующую информацию она получила от родных, которые не могут с ними связаться.

«МЦПЧ постоянно получает сигналы бедствия от родственников марокканцев, находящихся в ливийских центрах содержания под стражей в нечеловеческих условиях», — говорится в сообщении.

Центр по правам человека несколько недель назад направил сигнал бедствия правительствам Марокко и Ливии с требованием закрыть эти учреждения.

«Боевики удерживают граждан королевства в плохо вентилируемых камерах в подвале, который заливается, когда идет ливень», — говорится в обращении.

Буганбур добавила, что родственники задержанных не получили никакой дополнительной информации после первого обращения МЦПЧ. Правозащитники находятся в постоянном контакте с дипломатическими органами, чтобы спасти жизни марокканцев.

«Мы пытаемся связаться с ними… Каждый раз составляем списки имен пропавших без вести граждан Марокко в Ливии», — уточнила она.

Беженцы пытались добраться до Италии, однако их перехватила береговая охрана североафриканского государства и доставила в Триполи. В итоге они попали в руки вооруженных группировок и оказались в центрах содержания, где пропали по меньшей мере 18 тысяч человек.

Организация Sea-Watch International накануне опубликовала видео, как боевики захватили лодку с мигрантами и насильственно вернули ее в столичный морской порт.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Более 70 марокканских мигрантов арестованы в Ливии
мигранты ливия марокко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать