Шепелева возмутили обвинения в харрасменте в адрес Криса Нота

Москва, 18 декабря. Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев заступился за американского актера Криса Нота, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Несколько женщин заявили, что актер, ставший знаменитым благодаря роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», домогался их. В Голливуде поднялась волна хейта против Нота. Однако в России у артиста нашлись защитники. По мнению Шепелева, это «очередная отвратительная манипуляция».

Prt Scr instagram.com / @dmitryshepelev

«Очевидно, что заявление подготовили к выходу сиквела, дождались, пока утихнет волна в связи со смертью персонажа и только потом выкатили обвинения. Сложно поверить, что это реальная жалоба, а не желание просто сорвать денег», — написал телеведущий в Stories.

Ранее бывшая сотрудница ресторана из Нью-Йорка рассказала о домогательствах Нота. По ее словам, мужчина часто приходил в заведение в нетрезвом состоянии. Он приставал к хостес и пытался усадить ее к себе на колени. Как утверждает женщина, однажды актер набросился на нее в темном помещении, но ей удалось вырваться из его рук.