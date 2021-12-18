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Экстремал из Тольятти провалился под лед во время картинга

Видео

Картингист из Тольятти хотел покорить социальные сети эффектным проездом по замершей реке. Но оказаться в заголовках СМИ ему позволило не виртуозное вождение, а попадание под лед.

Гонщик Дмитрий Мусинов решил повторить успех своего коллеги Геннадия Новичкова, видео которого в 2019 году разлетелось по международным изданиям и набрало более миллиона просмотров. Тогда россиянин проехал по ледяной поверхности со скоростью до 130 км/ч.

Житель Тольятти отправился на ту же реку в Ульяновской области. Заезд по водоему он фиксировал на камеру.

Во время движения Дмитрий показал товарищам жест о дальнейшем развороте. Однако в момент заминки под мужчиной треснул тонкий лед. На кадрах видно, как задняя часть карта погрузилась под воду, а водитель пытается вытащить транспортное средство.

Инцидент произошел на мелководье, поэтому ни спортсмен, ни двигатель машины не пострадали.

 

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