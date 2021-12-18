ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей в социальных сетях

Москва, 18 декабря. Московские сотрудники ГИБДД решили попробовать новый способ борьбы с блогерами-нарушителями. Правоохранители подписались на них в социальных сетях, сообщил начальник инспекции.

Служителям правопорядка регулярно приходится ловить нарушителей ПДД. Новый метод позволит ускорить процесс привлечения виновных к ответственности.

Сотрудники ГИБДД Москвы ежедневно ловят блогеров, нарушающих дорожное движение, сообщалось ранее. Инспекторам приходится останавливать машины знаменитых медийных личностей, в том числе так называемые «машины-призраки». В целях выявления подобных нарушения они мониторят аккаунты блогеров в соцсетях.