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Банки назвали даты выдачи пенсий за январь

Экономика
Банки назвали даты выдачи пенсий за январь
Пресс-служба АО «НСПК»

Москва, 18 декабря. Новогодние каникулы в России начнутся уже 31 декабря и продлятся до 9 января включительно. В связи с этим отделения большинства банков не будут работать, и россияне смогут получить январские пенсии заранее, пишет «Российская газета».

По данным издания, Пенсионный фонд России (ПФР) перечислит январские пенсии не позднее 29 декабря. Аналогичным образом ПФР действовал и год назад, когда пенсионеры, получающие выплаты в первые дни месяца, смогли воспользоваться положенными им средствами до Нового года.

ПФР традиционно производит зачисление январских пенсий в последних числах декабря или сразу после праздников, напомнила управляющий директор «Совкомбанка» Анна Камбулова. Она добавила, что банк переводит деньги в тот же день, когда и получил их от ПФР.

Как пишет «ФедералПресс», график выплат пенсий и иных выплат можно узнать по номеру клиентской службы ПФР своего региона. Для этого нужно зайти на сайт Пенсионного фонда, выбрать необходимый федеральный субъект и нажать на кнопку «Контакты и отделения клиентских служб».

Депутат Госдумы Андрей Исаев ранее предупредил о последствиях резкого повышения пенсий граждан. По его словам, индексация выплат должна проводиться аккуратно и опираться на экономические показатели.

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