Певец Юлиан вспомнил о скандале, который Мордюкова закатила в туалете из-за сплетен

Москва, 18 декабря. Певец Юлиан вспомнил об одном интересном случае с участием актрисы Нонны Мордюковой. По словам исполнителя, артистка закатила скандал в женском туалете Дома кино.

Небольшой инцидент произошел, когда Юлиан и Мордюкова вместе пришли на премьеру одного из фильмов. Актриса направилась в уборную и услышала там разговоры своих коллег, поделился певец в эфире YouTube-шоу «Загугли звезду».

«Шушукаются и говорят: «Нонна, вот, совсем с ума сошла. Она с молодым мальчиком пришла в Дом кино»», — рассказал исполнитель.

Эти пересуды разгневали звезду фильма «Родня». По словам Юлиана, Мордюкова не стала церемониться с актрисами и устроила скандал из-за сплетен.

«Говорит: «Вы там совсем с ума сошли? Совсем ничего не понимаете? Мы же просто дружим! Это просто дружба!»» — передал слова артистки певец.

vk.com / Юлиан Васин

Сам исполнитель довольно спокойно относится к слухам в публичном пространстве. Певец понимает, что разные люди видят одну и ту же ситуацию не одинаково. За 30 лет на сцене Юлиан, по его словам, усвоил, что если ты сам не придумываешь про себя новости, то кто-то сделает это за тебя.

Певец недавно принял участие в проекте «Суперстар! Возвращение». После вылета оттуда он признался, что остался недоволен судейством на шоу.