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Ольга Куриленко получила роль в новом сериале Netflix «Измена»

Общество
Ольга Куриленко получила роль в новом сериале Netflix «Измена»
wikipedia.org  /  Moritz Barcelona / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 18 декабря. Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сыграет в сериале американской онлайн-площадки Netflix «Измена», сообщает издание The Deadline.

Сюжет шпионской драмы строится вокруг агента британской разведки Ми-6 Адама Лоуренса и его супруги Мэдди. В их жизнь неожиданно вторгается русская шпионка Кара, с которой спецагента что-то связывает. Каждый из героев пытается раскрыть секреты друг друга.

Кроме Ольги Куриленко в «Измене» сыграют Чарли Кокс («Король воров», «Родня») и Уна Чаплин («Табу», «Отец Каина»). Сериал будет состоять из шести эпизодов. Сценарий проекта разработает Мэтт Чарман («Французская сюита», «Оазис»).

Ранее сообщалось, что компания Bubble Studios готовится к съемкам приквела к супергеройской франшизе «Майор Гром». Третья часть выйдет с подзаголовком «Трудное детство» и расскажет о жизни Игоря Грома в лихие девяностые.

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