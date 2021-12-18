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Главные новости дня: 18 декабря

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 19:17
Общество
Главные новости дня: 18 декабря
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует дайджест событий 18 декабря.

Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом

Звезду шоу Comedy Club Тимура Батрутдинова госпитализировали в Москве с коронавирусом. Еще 9 декабря Батрутдинов пожаловался на кашель и слабость. Со временем его состояние ухудшилось, из-за чего медики приняли решение о помещении знаменитости в стационар. У комика поражено 25–50% легких.

Московский Хамовнический суд снял арест с имущества покойного Баталова

Хамовнический суд Москвы принял решение о снятии ареста с имущества покойного актера Алексея Баталова. Судебное разбирательство было связано с действиями актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга — юриста Михаила Цивина. Семья Баталова обвиняла их в мошенничестве и незаконном присвоении недвижимости актера. В итоге вдова Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова получат обратно двухкомнатную квартиру в 1-м Самотечном переулке, нежилое помещение на улице Серафимовича и долю в квартире.

Главные новости дня: 18 декабря
Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Администрация Молдавии заявила о непричастности к призывам по высылке посла РФ Васнецова

Пресс-секретарь президента Молдавии Сорина Штефырцэ сообщила, что администрация молдавского лидера не имеет никакого отношения к призывам в соцсетях объявить посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата. Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации главы Молдавии Ион Гузун призвал объявить российского дипломата нежелательной в республике персоной из-за участия посла в церемонии инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского.

В Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание на «Северной верфи»

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на территории судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. В настоящий момент специалисты занимаются проливкой конструкций.

Лесовоз устроил смертельное ДТП под Ростовом

На 5 км автодороги Чалтырь — Большие Салы в Мясниковском районе Ростовской области автомобиль МАЗ, перевозивший бревна, устроил дорожно-транспортное происшествие. Во время движения в сторону Таганрога у грузовика оборвалась цепь, фиксирующая груз. В результате одно из бревен вылетело на встречную полосу движения и столкнулось с грузовым автомобилем Toyota, который двигался в сторону Ростова. После этого бревно отлетело в легковой автомобиль Nissan и задело автомобиль Renault, в котором находилось восемь пассажиров. В результате происшествия один из пассажиров Renault от полученных травм скончался, другой получил травмы и был доставлен в больницу.

Главные новости дня: 18 декабря
wikipedia.org / Dmitry Zherdin / CC BY-SA 3.0

РФ официально вышла из Договора по открытому небу

Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее решение было принято после того, как соглашение покинули США.

Технический сбой вызвал неполадки в работе информационной системы ГАИ

Единичные неполадки наблюдались в работе информационной системы ГАИ в связи с техническим сбоем. Проблемы также зафиксировали в функционировании системы регистрационно-экзаменационных подразделений. Сейчас принимаются меры для устранения сбоев. Временно приостановлено оказание государственных услуг, связанных с выдачей водительских удостоверений и регистрацией автомототранспортных средств.

Самая старая жительница Китая умерла в 135 лет

Китаянка Алимихан Сейти умерла в возрасте 135 лет. Она была самой пожилой жительницей своей страны. У женщины, несмотря на почтенный возраст, был активный образ жизни: она вела домашнее хозяйство, совершала регулярные прогулки и помогала внукам ухаживать за правнуками.

Восемь детей и двое взрослых погибло в ДТП с грузовиком на шоссе в Малайзии

Три легковых автомобиля и грузовик с полуприцепом столкнулись на скоростном шоссе в малайзийском штате Селангор. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 17 человек, десять из них погибло из-за несовместимых с жизнью травм. Среди них — восемь детей, также одна женщина и один мужчина.

Главные новости дня: 18 декабря
Prt Scr youtube.com / 112 Украина

Крик Порошенко попал на видео во время попытки ГБР предъявить ему обвинения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опубликовало видео с участием бывшего президента Петра Порошенко. Оно было сделано накануне его отъезда из страны. Сотрудник ведомства включил камеру, когда хотел вручить повестку Порошенко о деле по закупке угля из Донбасса. На видео видно, что экс-лидер проигнорировал обратившегося к нему человека и быстро сел в черную машину с затонированными окнами.

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