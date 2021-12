Протестующие против горных разработок на юге Аргентины подожгли 16 зданий

Росон, 18 декабря. В результате протестов в аргентинском городе Росон полиция задержала 32 человека. Активисты выступили против добычи полезных ископаемых в провинции Чубут.

По данным аргентинских СМИ, в результате беспорядков протестующие повредили 16 зданий. В том числе резиденцию правительства в Росоне, суда, законодательного собрания, прокуратуры, банка, также были сожжены несколько патрульных и частных автомобилей. Активисты срывали двери с петель, вытаскивали технику на улицу и делали из нее баррикады. Всего было задержано 32 человека, часть из которых впоследствии сразу отпустили. Сообщается также о десятках раненых.

Raison, Argentina Government buildings set on fire

Government buildings were set on fire in Rawson, Chubut province, Argentina, as people protested against a mega-mining law that could pave way for mining of silver, copper and lead in the province. pic.twitter.com/5D29pOpeob