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Американские сенаторы в январе проголосуют по инициативе о санкциях против «СП-2»

Политика
Американские сенаторы в январе проголосуют по инициативе о санкциях против «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 декабря. Сенаторы США достигли согласия в вопросе санкций против газопровода «Северный поток — 2». Голосование по этой инициативе пройдет не позднее 14 января.

Автором законопроекта об ограничениях в адрес трубопровода является республиканец Тед Круз. По данным издания The Hill, он достиг договоренностей с лидером демократов в сенате Чаком Шумером.

Круз согласился перестать блокировать кандидатуры на различные посты в администрации, чтобы добиться санкций. В результате сенат смог назначить несколько чиновников, включая послов в нескольких странах.

США открыто выступают против запуска «Северного потока — 2». Они пытаются заблокировать проект, чтобы нанести удар по России и поддержать Украину.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди призвала другие страны отказаться от антироссийской риторики в вопросе «СП-2». Она напомнила, что проект является исключительно коммерческим.

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сша северный поток сенат
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