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Продающий «рыбов» кот с китайского рынка покорил соцсети

Общество
Продающий «рыбов» кот с китайского рынка покорил соцсети
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Пекин, 18 декабря. Жители Китая обсуждают видео, на котором запечатлен закутанный в одежду кот. Он сидит на стуле и словно пытается помочь хозяину продать рыбу с уличного лотка.

В 2021 году набрал популярность мем про «рыбов». В нем несколько котов беседуют с мужчиной, который вместо продажи рыбы просто ее показывает. Забавная картинка с намеренно искаженными пунктуацией и орфографией стала способом продемонстрировать несоответствие между ожиданиями и суровой реальностью. Ролик с живым героем мема появился в соцсети Weibo. Однако герой видео теперь не грустно смотрит на «рыбов», а сам их продает.

«Пожалуй, это лучший продавец, которого я видел», — пишут пользователи Сети.

Ролик собрал более четырех миллионов просмотров, а юзеры оставили свыше трех тысяч комментариев. Некоторых удивило, что кот смирно сидит на стуле и не пытается сбежать. Другие отметили, что питомца можно перепутать с ребенком, которого старательно нарядили родители.

В преддверии нового года хозяева пытаются защитить от котов праздничные елки. Владельцы двух питомцев решили подвесить дерево к потолку. Однако это не остановило пушистых друзей. Один из них прыгнул на елку со стеллажа. Такой аттракцион может показаться более веселым из-за раскачивающегося из стороны в сторону дерева.

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китай кот рыба мем
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