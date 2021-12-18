Продающий «рыбов» кот с китайского рынка покорил соцсети

Пекин, 18 декабря. Жители Китая обсуждают видео, на котором запечатлен закутанный в одежду кот. Он сидит на стуле и словно пытается помочь хозяину продать рыбу с уличного лотка.

В 2021 году набрал популярность мем про «рыбов». В нем несколько котов беседуют с мужчиной, который вместо продажи рыбы просто ее показывает. Забавная картинка с намеренно искаженными пунктуацией и орфографией стала способом продемонстрировать несоответствие между ожиданиями и суровой реальностью. Ролик с живым героем мема появился в соцсети Weibo. Однако герой видео теперь не грустно смотрит на «рыбов», а сам их продает.

«Пожалуй, это лучший продавец, которого я видел», — пишут пользователи Сети.

Ролик собрал более четырех миллионов просмотров, а юзеры оставили свыше трех тысяч комментариев. Некоторых удивило, что кот смирно сидит на стуле и не пытается сбежать. Другие отметили, что питомца можно перепутать с ребенком, которого старательно нарядили родители.

В преддверии нового года хозяева пытаются защитить от котов праздничные елки. Владельцы двух питомцев решили подвесить дерево к потолку. Однако это не остановило пушистых друзей. Один из них прыгнул на елку со стеллажа. Такой аттракцион может показаться более веселым из-за раскачивающегося из стороны в сторону дерева.