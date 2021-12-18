NI: российский танк Т-90 способен на равных сражаться с американским М1 Abrams

Вашингтон, 18 декабря. Российский танк Т-90 по своим характеристикам не уступает американскому М1 Abrams, который является основной боевой машиной Вооруженных сил США. К такому выводу пришли аналитики американского издания The National Interest.

M1 Abrams стоит на вооружении американской армии с 1981 года. За это время машина прошла несколько модернизаций. Последняя модификация обладает орудием калибра 120 миллиметров и усовершенствованной броневой защитой. Кроме того, танк получил новые бронебойные снаряды M829E4.

«Внутри этот танк изменился до неузнаваемости, поскольку последние машины в модификации M1A2 SEP v.2 являются полностью цифровыми и подключены к единой сети», — говорится в публикации.

wikipedia.org / Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

Российский танк Т-90 был разработан на основе советского Т-72Б. Новая машина получила усиленную броню, новое оборудование и двигатель, а также более мощное орудие и улучшенный автомат заряжания.

«В целом это весьма грозная машина, существенно превосходящая все предыдущие российские танки», — отмечают аналитики.

Эксперты выразили уверенность, что Т-90 и M1 Abrams являются достойными соперниками. Российские машины способны на равных сражаться с американскими в масштабном конфликте. При этом танковая дуэль с участием Т-90 и М1 Abrams закончится ничьей.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» работает над созданием скорострельной самоходной артиллерийской установки на базе унифицированной платформы «Армата». Предполагается, что машина получит орудие калибра 152 миллиметра, которое будет обладать повышенной скорострельностью.