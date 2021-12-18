Японские журналисты Nikkei Asia узнали об «энергетическом щите» России и Китая против США

Токио, 18 декабря. Россия и Китай создадут «энергетический щит» для защиты от давления западных оппонентов. Ситуацию проанализировали журналисты японского издания Nikkei Asia.

Москва и Пекин уверенно идут к реализации нового газопровода «Сила Сибири — 2». Планируется, что трубопровод будет поставлять газ из России в Китай через территорию Монголии.

«Долгожданный трубопровод значительно увеличит экспорт российского голубого топлива в Китай, который в этом году столкнулся с серьезной нехваткой энергии. Это снизит зависимость Москвы от европейских рынков и зависимость Пекина от морских маршрутов, контролируемых военными кораблями США», — написали японцы.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Стремление России и Китая заключить сделку вызвано не только коммерческим интересом. Газопровод будет работать на тех же месторождениях, на которых добывается газ для поставок в Европу. Новый проект позволит Москве получить новые рычаги давления при выстраивании отношений с Западом. РФ сможет пригрозить, что станет использовать другой маршрут для сбыта голубого топлива.

«Как и у России, у КНР также есть геополитические стимулы для реализации «Силы Сибири — 2"», — пишут авторы Nikkei Asia.

Газопровод станет единственной вещью, которая превратится в «энергетический щит» Москвы и Пекина, способный защитить их от США и Евросоюза, резюмировали японские журналисты.

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