Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 19:31
19:26
Спорт
Тренерский штаб «Фиорентины» включил Кокорина в заявку команды на матч с «Сассуоло»
19:26
Армия
Аналитик Леонков: дождь, туман и снег делают бесполезным американский боевой лазер
19:24
Общество
Въезд в Австрию будет доступен для переболевших и привитых от COVID-19 с 20 декабря
19:22
Общество
Врач Малышев назвал сроки жизни коронавируса на разных поверхностях
19:18
Происшествия
Житель Уфы спас мужчину из полыхающей машины
19:17
Политика
Политолог Ищенко предсказал Европе мрачное будущее
19:16
Происшествия
Житель Верхней Пышмы едва не лишился зрения после жалобы на шумную вечеринку
19:13
Весь мир
Более 70 марокканских мигрантов арестованы в Ливии
19:13
Политика
Политолог Мамрадзе напомнил шутку второго президента Грузии Шеварднадзе о вступлении в НАТО
19:08
Общество
Шепелева возмутили обвинения в харрасменте в адрес Криса Нота
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Японские журналисты Nikkei Asia узнали об «энергетическом щите» России и Китая против США

Политика
Японские журналисты Nikkei Asia узнали об «энергетическом щите» России и Китая против США
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Токио, 18 декабря. Россия и Китай создадут «энергетический щит» для защиты от давления западных оппонентов. Ситуацию проанализировали журналисты японского издания Nikkei Asia.

Москва и Пекин уверенно идут к реализации нового газопровода «Сила Сибири — 2». Планируется, что трубопровод будет поставлять газ из России в Китай через территорию Монголии.

«Долгожданный трубопровод значительно увеличит экспорт российского голубого топлива в Китай, который в этом году столкнулся с серьезной нехваткой энергии. Это снизит зависимость Москвы от европейских рынков и зависимость Пекина от морских маршрутов, контролируемых военными кораблями США», — написали японцы.

Японские журналисты Nikkei Asia узнали об «энергетическом щите» России и Китая против США
gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Стремление России и Китая заключить сделку вызвано не только коммерческим интересом. Газопровод будет работать на тех же месторождениях, на которых добывается газ для поставок в Европу. Новый проект позволит Москве получить новые рычаги давления при выстраивании отношений с Западом. РФ сможет пригрозить, что станет использовать другой маршрут для сбыта голубого топлива.

«Как и у России, у КНР также есть геополитические стимулы для реализации «Силы Сибири — 2"», — пишут авторы Nikkei Asia.

Газопровод станет единственной вещью, которая превратится в «энергетический щит» Москвы и Пекина, способный защитить их от США и Евросоюза, резюмировали японские журналисты.

Ранее политолог Николай Межевич рассказал, как повлияет на мир союз России и Китая. По его мнению, ситуация станет более стабильной.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Японские журналисты Nikkei Asia узнали об «энергетическом щите» России и Китая против США
сша китай сила сибири
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать