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Миллиардер Абрамович получил португальское гражданство

Общество
Миллиардер Абрамович получил португальское гражданство
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Лиссабон, 18 декабря. Российский бизнесмен Роман Абрамович смог получить гражданство Португалии в начале этого года, сообщает издание Publico.

В этом ему помогло исследование своей родословной. Как показала генеалогия Абрамовича, бизнесмен может претендовать на получение испанского гражданства благодаря «Закону о возвращении», передает издание «РБК». Эта правовая норма гарантирует предоставление португальского паспорта тем, кто докажет, что в его роду были евреи-сефарды и конверсо — иудеи, насильно обращенные в христианство.

«Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах», — сообщает издание.

Дальние предки Абрамовича приехали из Португалии, а затем были изгнаны и оказались в Гамбурге. Бизнесмен, как отметил собеседник газеты, ведет благотворительную деятельность, которая чтит еврейское наследие во многих странах мира.

Роман Абрамович является одним из самых богатых бизнесменов России. В 2020 году он вошел в десятку самых богатых людей РФ, составленную журналом Forbes.

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испания гражданство абрамович сефарды
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