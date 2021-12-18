Миллиардер Абрамович получил португальское гражданство

Лиссабон, 18 декабря. Российский бизнесмен Роман Абрамович смог получить гражданство Португалии в начале этого года, сообщает издание Publico.

В этом ему помогло исследование своей родословной. Как показала генеалогия Абрамовича, бизнесмен может претендовать на получение испанского гражданства благодаря «Закону о возвращении», передает издание «РБК». Эта правовая норма гарантирует предоставление португальского паспорта тем, кто докажет, что в его роду были евреи-сефарды и конверсо — иудеи, насильно обращенные в христианство.

«Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах», — сообщает издание.

Дальние предки Абрамовича приехали из Португалии, а затем были изгнаны и оказались в Гамбурге. Бизнесмен, как отметил собеседник газеты, ведет благотворительную деятельность, которая чтит еврейское наследие во многих странах мира.

Роман Абрамович является одним из самых богатых бизнесменов России. В 2020 году он вошел в десятку самых богатых людей РФ, составленную журналом Forbes.