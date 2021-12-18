Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 19:31
19:26
Спорт
Тренерский штаб «Фиорентины» включил Кокорина в заявку команды на матч с «Сассуоло»
19:26
Армия
Аналитик Леонков: дождь, туман и снег делают бесполезным американский боевой лазер
19:24
Общество
Въезд в Австрию будет доступен для переболевших и привитых от COVID-19 с 20 декабря
19:22
Общество
Врач Малышев назвал сроки жизни коронавируса на разных поверхностях
19:18
Происшествия
Житель Уфы спас мужчину из полыхающей машины
19:17
Политика
Политолог Ищенко предсказал Европе мрачное будущее
19:16
Происшествия
Житель Верхней Пышмы едва не лишился зрения после жалобы на шумную вечеринку
19:13
Весь мир
Более 70 марокканских мигрантов арестованы в Ливии
19:13
Политика
Политолог Мамрадзе напомнил шутку второго президента Грузии Шеварднадзе о вступлении в НАТО
19:08
Общество
Шепелева возмутили обвинения в харрасменте в адрес Криса Нота
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева вспомнила, как оконфузилась перед Волей и Утяшевой

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 18:28
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Наталия Медведева вспомнила, как оконфузилась перед Волей и Утяшевой
instagram.com  /  @natalymedvedeva

Москва, 18 декабря. Звезда шоу Comedy Woman и актриса Наталия Медведева рассказала о позорном случае, который произошел с ней в состоянии алкогольного опьянения. Знаменитость неудачно пошутила в адрес комика Павла Воли и его жены — гимнастки Ляйсан Утяшевой.

По словам Медведевой, она старается практически не употреблять спиртное на вечеринках, поскольку не следит за своей речью, если выпьет больше нормы. На актрису повлиял случай, за который ей стыдно до сих пор, хотя прошло уже около десяти лет. Юмористка призналась в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить», что оконфузилась перед Волей и Утяшевой, которые тогда только начали встречаться.

«Подошла к ним знакомиться и начала такую чушь говорить: «Ляйсан такие шпагаты делает! Вот у вас там…» Начала пошлый юмор выдавать. Я просто похоронила свою репутацию!» — вспомнила артистка.

Звезда Comedy Woman отметила, что ей было очень стыдно, из-за чего она сильно разнервничалась. Медведева, по ее словам, «попала в яму» и пыталась из нее «выбраться», но лишь «закапывала» себя еще больше.

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева вспомнила, как оконфузилась перед Волей и Утяшевой
Prt Scr instagram.com / @liasanutiasheva

В итоге Павел Воля скрасил ситуацию. Однако после этого случая актриса больше не виделась со знаменитыми супругами. По ее мнению, комик и гимнастка считают ее идиоткой.

«Если встречу Ляйсан, скажу, что не идиотка. Хотя, может, ей все равно, она не помнит, а я переживаю», — предположила юмористка.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Недавно комик пришел поддержать жену на шоу «Новые танцы», где насмешил жюри неожиданной импровизацией.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда Comedy Woman Наталия Медведева вспомнила, как оконфузилась перед Волей и Утяшевой
медведева воля утяшева
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать