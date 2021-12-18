Звезда Comedy Woman Наталия Медведева вспомнила, как оконфузилась перед Волей и Утяшевой

Москва, 18 декабря. Звезда шоу Comedy Woman и актриса Наталия Медведева рассказала о позорном случае, который произошел с ней в состоянии алкогольного опьянения. Знаменитость неудачно пошутила в адрес комика Павла Воли и его жены — гимнастки Ляйсан Утяшевой.

По словам Медведевой, она старается практически не употреблять спиртное на вечеринках, поскольку не следит за своей речью, если выпьет больше нормы. На актрису повлиял случай, за который ей стыдно до сих пор, хотя прошло уже около десяти лет. Юмористка призналась в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить», что оконфузилась перед Волей и Утяшевой, которые тогда только начали встречаться.

«Подошла к ним знакомиться и начала такую чушь говорить: «Ляйсан такие шпагаты делает! Вот у вас там…» Начала пошлый юмор выдавать. Я просто похоронила свою репутацию!» — вспомнила артистка.

Звезда Comedy Woman отметила, что ей было очень стыдно, из-за чего она сильно разнервничалась. Медведева, по ее словам, «попала в яму» и пыталась из нее «выбраться», но лишь «закапывала» себя еще больше.

Prt Scr instagram.com / @liasanutiasheva

В итоге Павел Воля скрасил ситуацию. Однако после этого случая актриса больше не виделась со знаменитыми супругами. По ее мнению, комик и гимнастка считают ее идиоткой.

«Если встречу Ляйсан, скажу, что не идиотка. Хотя, может, ей все равно, она не помнит, а я переживаю», — предположила юмористка.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Недавно комик пришел поддержать жену на шоу «Новые танцы», где насмешил жюри неожиданной импровизацией.