Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 09:11
09:10
Общество
Аэропорт Челябинска закрыли для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега
09:08
Политика
МИД Турции: Москва и Анкара не попали в ловушку организаторов убийства посла Карлова
09:00
Общество
Коммунальщики Петербурга могли использовать некачественные реагенты для борьбы со снегом
08:57
Общество
«Муж» Распутиной решился на развод с официальной женой после 23 лет брака
08:53
Происшествия
Садовый дом вспыхнул в Красногвардейском районе Петербурга
08:51
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых пострадали в столкновении Toyota и Suzuki в Якутии
08:49
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись во дворе дома в Красносельском районе Петербурга
08:47
Общество
Терапевт Хан: зараженные штаммом «Омикрон» пациенты по ночам страдают от потливости
08:43
Происшествия
Семья с ребенком отравилась угарным газом в Нижегородской области
08:43
Общество
Лидер «Морального кодекса» Мазаев резко высказался в адрес антиваксеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Румыния закупает истребители у Норвегии

Весь мир
Румыния закупает истребители у Норвегии
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Британской армии предложили приобрести вертолеты Black Hawk

Корпорация Sikorsky Aircraft предложила многоцелевой вертолет Sikorsky S-70i Black Hawk польского производства для программы New Medium Helicopter.

Согласно заявлению Министерства обороны Великобритании, сделанному в апреле 2021 года, новый средний вертолет заменит четыре типа техники, находящейся в настоящее время на вооружении страны. Данные машины будут эксплуатироваться совместно с армией и королевскими военно-воздушными силами под управлением Объединенного командования.

 

Типы техники, которые будут заменены: Puma HC2, Griffin HAR2, Bell 212 AH1/AH3 и AS365N3.

Насколько этот запрос противоречит «Письму о намерениях по разработке нового вертолетного потенциала», которое было подписано 19 ноября 2020 года министрами обороны пяти европейских стран (Франции, Германии, Греции, Италии и Соединенного Королевства), неизвестно.

В британском конкурсе также участвуют Airbus H175 и Leonardo AW149.

Первые F-35 ВВС США прибыли в Англию

Четыре истребителя Lockheed Martin F-35A, которые будут дислоцироваться на постоянной основе в Европе, прибыли на базу Королевских военно-воздушных сил 16 декабря 2021 года.

Самолеты относятся к 495-й эскадрилье «Валькирия» в составе 48-го истребительного крыла, которую ВВС США возродили в прошлом году. Ожидается, что она будет иметь в своем составе около 50 единиц F-35.

Испания

ВВС Испании получат Typhoon с АФАР

Переговоры о контракте на 20 самолетов ведутся между Airbus и Испанией с 2020 года, и компания ожидает, что сделка будет заключена до конца 2021-го.

Концерн Airbus предупредил, что задержки с подписанием контракта на дополнительные Eurofighter Typhoon могут означать поставку новых самолетов лишь после 2025 года, когда будут выведены из эксплуатации самые старые испанские F-18.

ВВС страны уже используют 73 истребителя Eurofighter, а проект Halcon позволит довести общее их количество до 93 единиц.

Самолеты, предлагаемые Испании, будут оснащены радаром с АФАР, который в настоящее время находится на стадии разработки.

Катар

Катар начинает получать вертолеты NH90 двух версий

Катарские военно-воздушные силы получили первый из 28 вертолетов NH90 компании NH Industries.

Машина версии NH90-TTH была доставлена на Ближний Восток на борту тяжелого транспортного самолета C-17A ВВС Катара с завода Airbus во Франции.

Доха 14 марта 2018 года заказала 12 вертолетов NH90 для фрегатов военно-морского флота и 16 тактических транспортных модификаций этого же типа.

Сборка морских вертолетов выполняется на заводе компании Leonardo Helicopters в Италии. Первый NH90-NFH скоро будет поставлен заказчику.

Кувейт

Typhoon для ВВС Кувейта

Первые два истребителя Eurofighter Typhoon из 28 заказанных прибыли в Кувейт 14 декабря.

Их перелет стал возможен благодаря поддержке Италии. Военно-воздушные силы страны осуществляли дозаправку истребителей в воздухе парой своих самолетов KC-767.

Норвегия

ВВС Норвегии получили очередную партию F-35A

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии объявило о прибытии в государство трех истребителей F-35 Lightning II.

Таким образом, общее количество поставленных машин в военно-воздушные силы страны выросло до 34 единиц. Сейчас в Норвегии находятся 24 самолета, а 10 F-35A размещены в США, где используются для обучения личного состава.

Согласно утвержденным планам, с 2018 года Военно-воздушные силы Норвегии должны получать по шесть новых F-35 в год вплоть до 2024 года. Пока эти темпы соблюдаются. Срок эксплуатации самолетов оценивается в 40 лет.

ОАЭ

Эмираты собираются раздать свои старые истребители

ОАЭ подписали контракт с Францией на поставку 80 истребителей Dassault Rafale. После этого вопрос о том, что делать с флотом имеющихся Mirage 2000, стал открытым.

Появилась информация, что Абу-Даби намерен практически даром отдать эти самолеты Марокко и Египту, которые являются стратегическими партнерами Объединенных Арабских Эмиратов.

Каиру вряд ли будет интересно это предложение, учитывая наличие твердых контрактов на поставку новых Dassault Rafale, Су-35 и МиГ-29М. Также ВВС Египта уже располагают 14 истребителями Mirage 2000, поставленными в 1985 году.

Марокко с этой стороны подходит больше, так как при помощи Эмиратов сможет заменить морально устаревшие истребители третьего поколения F-5E или Mirage F1. Ранее страна намеревалась закупить вместо них более дорогие F-16V поколения 4+.

ОАЭ угрожают Соединенным Штатам выйти из сделки по F-35

Объединенные Арабские Эмираты пригрозили США отказаться от покупки беспилотников Reaper, истребителей F-35 и другого вооружения.

Причиной этого стали требования безопасности Соединенных Штатов по защите высокотехнологичного оружия от китайского шпионажа, которые Абу-Даби расценил как «обременительные». Действительно ли ОАЭ откажется от многомиллиардной сделки — неизвестно.

Осенью этого года США заявили, что КНР тайно построила военный объект недалеко от столицы ОАЭ. Администрация президента Джо Байдена заявила властям Абу-Даби, что военное присутствие Китая в стране может угрожать связям между двумя государствами.

Россия

Выкатка БПЛА «Охотник» с плоским соплом

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова впервые показала беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник», оснащенный плоским реактивным соплом, значительно снижающим радиолокационную заметность машины.

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

Беспилотник создан компанией «Сухой» в рамках опытно-конструкторской работы по программе «Охотник». Авиационный комплекс имеет сниженную радиолокационную заметность, а также получит новый наземный пункт управления.

Румыния

Истребители F-16 для ВВС Румынии

Румыния сообщила о закупке 32 подержанных истребителей Lockheed Martin F-16 у Норвегии, тем самым решив модернизировать свои военно-воздушные силы.

В парламент было направлено официальное письмо от министра обороны Василия Дынку с просьбой одобрить приобретение сорокалетних истребителей у Королевских ВВС Норвегии.

Общая стоимость сделки составляет 454 млн евро, из них 100 млн евро будут потрачены на материально-техническую поддержку и модернизацию, которые будут проводиться в Соединенных Штатах.

На сегодняшний день Румыния уже приобрела 17 португальских подержанных истребителей F-16 Block 15.

Самолет Hercules поступил на вооружение в Румынию

Американский транспортный C-130H Hercules прибыл в международный аэропорт Бухареста/Банеаса и был передан румынской компании Romaero SA.

Машина отдана бесплатно с хранения ВВС Соединенных Штатов и является результатом процесса, проведенного в рамках программы иностранных военных продаж через Управление оборонного сотрудничества США в Бухаресте.

Самолет этого типа станет шестым для Военно-воздушных сил Румынии. В 1996 году получен первый C-130B, за которым последовали еще три. В 2007-м был поставлен первый C-130H. Все самолеты поступили на вооружение эскадрильи 901 на базе транспортной авиации им. Георге Банчулеску в Бухаресте/Анри Коанда.

Сербия

Сербия получит крупную партию разнотипных вертолетов

Президент Республики Сербия Александр Вучич официально объявил, что страна закупит 29 вертолетов в течение двух лет для использования национальными вооруженными силами.

Согласно заявлению, заказ состоит из 11 легких Airbus H145M, четырех боевых Ми-35 и трех транспортных Ми-17. Вместе с ними будут получены 11 ударных вертолетов Ми-35 из наличия Кипрской национальной гвардии. Общая сумма заказа оценивается в 145 млн евро.

США

ВВС США поразили цель крылатой ракетой с транспортного самолета

На полигоне близ авиабазы Эглин в Мексиканском заливе состоялось испытание крылатой ракеты, сброшенной из грузового/десантного отсека транспортного самолета сил специальных операций MC-130J Commando II.

Систему Rapid Dragon с камерами для нескольких боеприпасов сбросили из самолета, затем из ячейки на нижней части платформы была выпущена ракета. Сразу после запуска она выполнила маневр и двинулась к назначенной цели, сообщается в релизе Исследовательской лаборатории ВВС США. В итоге крылатая ракета успешно уничтожила цель.

Военно-воздушные силы пока не разглашают типы морской цели и снаряда, задействованных в испытаниях.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Румыния закупает истребители у Норвегии
авиация дайджест крылья войны
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать