Румыния закупает истребители у Норвегии

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Британской армии предложили приобрести вертолеты Black Hawk

Корпорация Sikorsky Aircraft предложила многоцелевой вертолет Sikorsky S-70i Black Hawk польского производства для программы New Medium Helicopter.

Согласно заявлению Министерства обороны Великобритании, сделанному в апреле 2021 года, новый средний вертолет заменит четыре типа техники, находящейся в настоящее время на вооружении страны. Данные машины будут эксплуатироваться совместно с армией и королевскими военно-воздушными силами под управлением Объединенного командования.

Sikorsky is reportedly pitching Polish-built Black Hawk helicopters for the UK’s New Medium Helicopter programme.https://t.co/eV1y95WxNU — UK Defence Journal (@UKDefJournal) December 13, 2021

Типы техники, которые будут заменены: Puma HC2, Griffin HAR2, Bell 212 AH1/AH3 и AS365N3.

Насколько этот запрос противоречит «Письму о намерениях по разработке нового вертолетного потенциала», которое было подписано 19 ноября 2020 года министрами обороны пяти европейских стран (Франции, Германии, Греции, Италии и Соединенного Королевства), неизвестно.

В британском конкурсе также участвуют Airbus H175 и Leonardo AW149.

Первые F-35 ВВС США прибыли в Англию

Четыре истребителя Lockheed Martin F-35A, которые будут дислоцироваться на постоянной основе в Европе, прибыли на базу Королевских военно-воздушных сил 16 декабря 2021 года.

The first U.S. Air Force F-35A Lightning II jets to be based in Europe arrived at their new home in England on Wednesday, six years after plans to base two squadrons of the aircraft at RAF Lakenheath were announced.https://t.co/qVfV8eTabs — Stars and Stripes (@starsandstripes) December 17, 2021

Самолеты относятся к 495-й эскадрилье «Валькирия» в составе 48-го истребительного крыла, которую ВВС США возродили в прошлом году. Ожидается, что она будет иметь в своем составе около 50 единиц F-35.

Испания

ВВС Испании получат Typhoon с АФАР

Переговоры о контракте на 20 самолетов ведутся между Airbus и Испанией с 2020 года, и компания ожидает, что сделка будет заключена до конца 2021-го.

Концерн Airbus предупредил, что задержки с подписанием контракта на дополнительные Eurofighter Typhoon могут означать поставку новых самолетов лишь после 2025 года, когда будут выведены из эксплуатации самые старые испанские F-18.

Spain to buy 20 Eurofighter Typhoon Tranche 4 version worth (2 billion Euro)

Delivery from 2025 to 2030.

The new fighters will replace the F-18 fleet.#Eurofighter #Spain pic.twitter.com/m2imfNUvXK — International Defence Analysis (@Defence_IDA) December 15, 2021

ВВС страны уже используют 73 истребителя Eurofighter, а проект Halcon позволит довести общее их количество до 93 единиц.

Самолеты, предлагаемые Испании, будут оснащены радаром с АФАР, который в настоящее время находится на стадии разработки.

Катар

Катар начинает получать вертолеты NH90 двух версий

Катарские военно-воздушные силы получили первый из 28 вертолетов NH90 компании NH Industries.

Машина версии NH90-TTH была доставлена на Ближний Восток на борту тяжелого транспортного самолета C-17A ВВС Катара с завода Airbus во Франции.

Qatar takes first NH90 troop transport helicopter https://t.co/IqRy5nzMDv pic.twitter.com/8LypTZJqgG — FlightGlobal (@FlightGlobal) December 16, 2021

Доха 14 марта 2018 года заказала 12 вертолетов NH90 для фрегатов военно-морского флота и 16 тактических транспортных модификаций этого же типа.

Сборка морских вертолетов выполняется на заводе компании Leonardo Helicopters в Италии. Первый NH90-NFH скоро будет поставлен заказчику.

Кувейт

Typhoon для ВВС Кувейта

Первые два истребителя Eurofighter Typhoon из 28 заказанных прибыли в Кувейт 14 декабря.

#ICYMI We delivered to @KuwaitArmyGHQ the first two @eurofighter Typhoons, featuring a wide range of operational capabilities, built by #Leonardo according to the specific requirements of the Kuwaiti Air Force. Full release here: https://t.co/uNokA9ivOP https://t.co/LCWSdzb97B — Leonardo Aircraft (@LDO_Aircraft) December 16, 2021

Их перелет стал возможен благодаря поддержке Италии. Военно-воздушные силы страны осуществляли дозаправку истребителей в воздухе парой своих самолетов KC-767.

Норвегия

ВВС Норвегии получили очередную партию F-35A

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии объявило о прибытии в государство трех истребителей F-35 Lightning II.

Gratulerer @Luftforsvaret on your brand new F-35s! ????????⚡️⚡️⚡️



Three F-35s arrived at Ørland today, increasing Norway’s #F35 fleet to 34 aircraft.@thef35 pic.twitter.com/e2psXArMdv — Janelle Spintig (@JDSpin) December 9, 2021

Таким образом, общее количество поставленных машин в военно-воздушные силы страны выросло до 34 единиц. Сейчас в Норвегии находятся 24 самолета, а 10 F-35A размещены в США, где используются для обучения личного состава.

Согласно утвержденным планам, с 2018 года Военно-воздушные силы Норвегии должны получать по шесть новых F-35 в год вплоть до 2024 года. Пока эти темпы соблюдаются. Срок эксплуатации самолетов оценивается в 40 лет.

ОАЭ

Эмираты собираются раздать свои старые истребители

ОАЭ подписали контракт с Францией на поставку 80 истребителей Dassault Rafale. После этого вопрос о том, что делать с флотом имеющихся Mirage 2000, стал открытым.

Появилась информация, что Абу-Даби намерен практически даром отдать эти самолеты Марокко и Египту, которые являются стратегическими партнерами Объединенных Арабских Эмиратов.

#Morocco and #Egypt will receive former #UAE #Mirage 2000-9s as soon as they will be dismissed by the Middle East nation https://t.co/niWsBcd88v — Davide Daverio (@IMAPhoto) December 13, 2021

Каиру вряд ли будет интересно это предложение, учитывая наличие твердых контрактов на поставку новых Dassault Rafale, Су-35 и МиГ-29М. Также ВВС Египта уже располагают 14 истребителями Mirage 2000, поставленными в 1985 году.

Марокко с этой стороны подходит больше, так как при помощи Эмиратов сможет заменить морально устаревшие истребители третьего поколения F-5E или Mirage F1. Ранее страна намеревалась закупить вместо них более дорогие F-16V поколения 4+.

ОАЭ угрожают Соединенным Штатам выйти из сделки по F-35

Объединенные Арабские Эмираты пригрозили США отказаться от покупки беспилотников Reaper, истребителей F-35 и другого вооружения.

Причиной этого стали требования безопасности Соединенных Штатов по защите высокотехнологичного оружия от китайского шпионажа, которые Абу-Даби расценил как «обременительные». Действительно ли ОАЭ откажется от многомиллиардной сделки — неизвестно.

US ready to sell F-35s, drones after UAE threatens to pull out of $23bn deal The United States said on Wednesday it was ready to move forward with the sale of F-35 fighter jets and drones to the United Arab Emirates after Abu Dhabi told Washington it wou… https://t.co/1mjBLmqDOF — News from Bangladesh (@banglanews_eng) December 16, 2021

Осенью этого года США заявили, что КНР тайно построила военный объект недалеко от столицы ОАЭ. Администрация президента Джо Байдена заявила властям Абу-Даби, что военное присутствие Китая в стране может угрожать связям между двумя государствами.

Россия

Выкатка БПЛА «Охотник» с плоским соплом

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова впервые показала беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник», оснащенный плоским реактивным соплом, значительно снижающим радиолокационную заметность машины.

На Новосибирском авиационном заводе состоялась выкатка первого лётного образца российского ударного БПЛА «Охотник» с плоским соплом. Эксперты отмечают, что работа над проектом идёт по плану и в ближайшие годы «Охотник» поступит на вооружение ВКС https://t.co/9kMbVFrF0t pic.twitter.com/UJNLbAVzKn — RT на русском (@RT_russian) December 14, 2021

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

Беспилотник создан компанией «Сухой» в рамках опытно-конструкторской работы по программе «Охотник». Авиационный комплекс имеет сниженную радиолокационную заметность, а также получит новый наземный пункт управления.

Румыния

Истребители F-16 для ВВС Румынии

Румыния сообщила о закупке 32 подержанных истребителей Lockheed Martin F-16 у Норвегии, тем самым решив модернизировать свои военно-воздушные силы.

В парламент было направлено официальное письмо от министра обороны Василия Дынку с просьбой одобрить приобретение сорокалетних истребителей у Королевских ВВС Норвегии.

Romania will buy 32 F-16 aircraft from Norwayhttps://t.co/v1VY4yav4C pic.twitter.com/xmD4U7qonp — Tango III's Military News (@IiiTango) December 16, 2021

Общая стоимость сделки составляет 454 млн евро, из них 100 млн евро будут потрачены на материально-техническую поддержку и модернизацию, которые будут проводиться в Соединенных Штатах.

На сегодняшний день Румыния уже приобрела 17 португальских подержанных истребителей F-16 Block 15.

Самолет Hercules поступил на вооружение в Румынию

Американский транспортный C-130H Hercules прибыл в международный аэропорт Бухареста/Банеаса и был передан румынской компании Romaero SA.

Машина отдана бесплатно с хранения ВВС Соединенных Штатов и является результатом процесса, проведенного в рамках программы иностранных военных продаж через Управление оборонного сотрудничества США в Бухаресте.

Самолет этого типа станет шестым для Военно-воздушных сил Румынии. В 1996 году получен первый C-130B, за которым последовали еще три. В 2007-м был поставлен первый C-130H. Все самолеты поступили на вооружение эскадрильи 901 на базе транспортной авиации им. Георге Банчулеску в Бухаресте/Анри Коанда.

Сербия

Сербия получит крупную партию разнотипных вертолетов

Президент Республики Сербия Александр Вучич официально объявил, что страна закупит 29 вертолетов в течение двух лет для использования национальными вооруженными силами.

Serbia will buy 29 military helicopters - It was announced by the president Republic Aleksandar Vucic https://t.co/hOWz7DbtrX — Tango III's Military News (@IiiTango) December 13, 2021

Согласно заявлению, заказ состоит из 11 легких Airbus H145M, четырех боевых Ми-35 и трех транспортных Ми-17. Вместе с ними будут получены 11 ударных вертолетов Ми-35 из наличия Кипрской национальной гвардии. Общая сумма заказа оценивается в 145 млн евро.

США

ВВС США поразили цель крылатой ракетой с транспортного самолета

На полигоне близ авиабазы Эглин в Мексиканском заливе состоялось испытание крылатой ракеты, сброшенной из грузового/десантного отсека транспортного самолета сил специальных операций MC-130J Commando II.

Американцы запустили крылатую ракету с транспортного самолёта



Военно-воздушные силы (ВВС) США испытали сброс ракеты с транспортного самолёта MC-130J Commando II. Она успешно поразила цель в Мексиканском заливе. https://t.co/cAiHdkUYCL pic.twitter.com/FkGi8NVXfQ — Бессонная редакция (@ferraru) December 17, 2021

Систему Rapid Dragon с камерами для нескольких боеприпасов сбросили из самолета, затем из ячейки на нижней части платформы была выпущена ракета. Сразу после запуска она выполнила маневр и двинулась к назначенной цели, сообщается в релизе Исследовательской лаборатории ВВС США. В итоге крылатая ракета успешно уничтожила цель.

Военно-воздушные силы пока не разглашают типы морской цели и снаряда, задействованных в испытаниях.

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