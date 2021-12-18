Сборная России по хоккею выиграла третий матч на домашнем этапе Еврохоккейтура

Москва, 18 декабря. Хоккеисты сборной России победили чешскую национальную команду в матче Кубка Первого канала.

Победой хозяев с разгромным счетом 5:2 закончился второй матч четвертого игрового дня на Кубке Первого канала, который продолжается в Москве. В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк, Даниил Вовченко, Александр Елесин, а также оформивший дубль Михаил Григоренко. У чехов отличились Ян Коварж и Милан Гулаш.

Благодаря победе сборная России набрала девять очков и упрочила лидерство в турнирной таблице Кубка Первого канала. В активе располагающейся на последней строчке Чехии остался один балл.

В стартовом матче игрового дня на Кубке Первого канала сборная Финляндии одержала крупную победу над Канадой. Встреча завершилась со счетом 4:1.