Милонов заявил, что Букмекерские конторы получают огромную прибыль за договорные матчи

Букмекерские конторы получают огромные прибыли от договорных матчей. Об этом ФАН заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Собеседник издания отметил, что букмекерские компании ради «своей большой прибыли готовы вмешиваться в чистоту спорта».

«Я не против букмекеров. Сам, конечно, туда не пойду, но, если кому-то хочется потратить свои деньги — пожалуйста, любой каприз. Я против того, чтобы букмекерские конторы вмешивались в спортивные состязания. Там идет речь о таких огромных прибылях, что им есть чем козырнуть и есть чем расплатиться за договорные матчи. Естественно, нужно пресекать такие вещи», — сказал он.