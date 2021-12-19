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Милонов заявил, что Букмекерские конторы получают огромную прибыль за договорные матчи

Спорт
Милонов заявил, что Букмекерские конторы получают огромную прибыль за договорные матчи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Букмекерские конторы получают огромные прибыли от договорных матчей. Об этом ФАН заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Собеседник издания отметил, что букмекерские компании ради «своей большой прибыли готовы вмешиваться в чистоту спорта».

«Я не против букмекеров. Сам, конечно, туда не пойду, но, если кому-то хочется потратить свои деньги — пожалуйста, любой каприз. Я против того, чтобы букмекерские конторы вмешивались в спортивные состязания. Там идет речь о таких огромных прибылях, что им есть чем козырнуть и есть чем расплатиться за договорные матчи. Естественно, нужно пресекать такие вещи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Государственная дума России в третьем чтении приняла закон о введении Fan ID. Согласно ему, Правительство РФ составит список спортивных соревнований, на которых будет необходимо предъявлять паспорт болельщика.

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Все новости / Спорт / Милонов заявил, что Букмекерские конторы получают огромную прибыль за договорные матчи
госдума виталий милонов спорт букмекерская контора
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