Донецк, 18 декабря. Защитник Народной милиции ДНР уничтожил военнослужащего разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), наблюдавшего за позициями республики через тепловизор.

Накануне в пресс-центре ООС сообщили, что в результате ответного огня со стороны Народной милиции ДНР один украинский военный погиб, а второй получил ранения. Позже эта информация подтвердилась — снайпер ополчения республики ликвидировал военнослужащего из 74-го разведывательного батальона ВСУ.

«Пуля снайпера Народной милиции ДНР попала ему в голову в тот момент, когда он наблюдал за позициями защитников Донбасса через тепловизор AN/PVS-14», — отмечается в сообщении.

Напомним, весной 2021 года снайпер ВСУ смертельно ранил жителя поселка Александровка в ДНР. Сообщается, что боец выстрелил даже несмотря на то, что разглядел перед собой гражданского. В конце ноября еще один мирный житель Донецка — инвалид без ноги — также получил пулю от украинского стрелка. Известно, что молодой парень по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее бойцы ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов два поселка Донецкой Народной Республики.

Также сообщалось, что Генштаб ВСУ засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в ЛДНР, передает RT.