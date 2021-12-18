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Снайпер Народной милиции ДНР ликвидировал разведчика ВСУ

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Армия
Снайпер Народной милиции ДНР ликвидировал разведчика ВСУ
pixabay.com

Донецк, 18 декабря. Защитник Народной милиции ДНР уничтожил военнослужащего разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), наблюдавшего за позициями республики через тепловизор.

Накануне в пресс-центре ООС сообщили, что в результате ответного огня со стороны Народной милиции ДНР один украинский военный погиб, а второй получил ранения. Позже эта информация подтвердилась — снайпер ополчения республики ликвидировал военнослужащего из 74-го разведывательного батальона ВСУ.

«Пуля снайпера Народной милиции ДНР попала ему в голову в тот момент, когда он наблюдал за позициями защитников Донбасса через тепловизор AN/PVS-14», — отмечается в сообщении.

Напомним, весной 2021 года снайпер ВСУ смертельно ранил жителя поселка Александровка в ДНР. Сообщается, что боец выстрелил даже несмотря на то, что разглядел перед собой гражданского. В конце ноября еще один мирный житель Донецка — инвалид без ноги — также получил пулю от украинского стрелка. Известно, что молодой парень по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее бойцы ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов два поселка Донецкой Народной Республики.

Также сообщалось, что Генштаб ВСУ засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в ЛДНР, передает RT.

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всу народная милиция снайпер
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