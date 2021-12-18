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Кабмин выделит дотации регионам для балансировки бюджета

Экономика
Кабмин выделит дотации регионам для балансировки бюджета
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 18 декабря. Правительство России поддержит сбалансированность региональных бюджетов с помощью выделения допсредств, о чем указывается на официальном сайте кабинета министров.

Российское правительство одобрило предоставление денежных средств из бюджета с целью выделения дотаций для поддержки мер в рамках обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. Это касается финансовых планов 11 субъектов РФ.

Соответствующий вопрос был поднят на заседании Кабинета министров России, которое проходило в четверг, 16 декабря. Также правительство решило предоставить дополнительную помощь субъектам по направлению значимых с социальной точки зрения и первоочередных расходов консолидированных бюджетов.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указывают в пресс-службе кабмина.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее поставил свою подпись под распоряжением о предоставлении дополнительных 30 млрд рублей на помощь в балансировке бюджетов 45 регионов.

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бюджет дотации правительство россии регионы
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