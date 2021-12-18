Глава ВГС Ливии Аль-Мишри назвал президентские выборы иллюзией

Триполи, 18 декабря. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри назвал назначенные на 24 декабря выборы «иллюзией», подчеркнув, что в настоящее время их проведение невозможно.

В интервью местным СМИ он добавил, что если голосование все же состоится, то желает победы временно отстраненному от должности премьер-министру Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамиду Дабибе. Аль-Мишри указал также на наличие зарубежных сторон и посланников некоторых государств, которые оказывают давление на Высшую избирательную комиссию (ВИК), Палату представителей и ВГС с целью проведения выборов при наличии «несовершенного законодательства».

Глава Госсовета указал, что в следующий понедельник специальный советник генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Ливии Стефани Уильямс объявит о плане по спасению электорального процесса, добавив, что он поддерживает контакты с кандидатом в президенты и спикером Палаты представителей Агилой Салехом для сближения двух органов.

«Я не соглашусь стать членом какой-либо новой правительственной структуры. Мое течение —это путь революции, а противники пытаются исказить образ Халеда аль-Мишри», —заявил политик, добавив, что ВГС в настоящее время не думает о смене исполнительной власти.

ВГС, деятельность которого связывают с исламистским движением «Братья-мусульмане»1 (запрещено в РФ), уже долгое время активно выступает против проведения выборов вплоть до угрозы военной эскалацией. Ливийские СМИ регулярно сообщают о предполагаемых связях ихванистов с Абд аль-Хамидом Дабибой, который баллотируется в президенты страны в нарушение избирательного законодательства. Так, он представил ВИК фальшивый диплом о высшем образовании, полученный им якобы в одном из университетов Канады.

1 Организация запрещена на территории РФ.