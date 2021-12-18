Киркоров доверяет только детям и отцу после предательства близкого человека

Москва, 18 декабря. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров признался, что больше не доверяет людям. Певец делает исключение только для членов семьи после предательства близкого человека.

Артист посоветовал всем держать людей подальше от своего дома и своей семьи, поскольку обычно ничем хорошим проникновение посторонних в личную жизнь не заканчивается. Столкнувшись с предательством, Киркоров начал доверять только детям и отцу.

«Дети, папа — все: больше никого я к себе не подпущу. Потому что люди очень коварно этим пользуются», — пожаловался певец в интервью kp.ru.

Король эстрады поделился лишь некоторыми деталями произошедшего. По словам исполнителя, некий, казалось бы, близкий человек воспользовался его расположением и наивностью.

Эта личность имела доступ к аккаунту артиста в облачном хранилище iCloud и смогла завладеть его личными переписками и документами. В итоге все это обернулось против Киркорова. Певец намерен не допустить повторения подобной ситуации, поскольку больше не хочет обжигаться.

«Я оставляю все это в старом году и иду дальше с открытым забралом и открытым сердцем, но сделав выводы. Можно было их сделать пораньше, лет 15 назад. Но, к сожалению, ошибся очень сильно», — подытожил король эстрады.

Ранее в Сети появилось провокационное фото Киркорова, целующегося с некоей женщиной. Заинтриговавший поклонников артист все же раскрыл, с кем он соприкоснулся губами.