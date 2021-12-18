Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 19:30
19:26
Спорт
Тренерский штаб «Фиорентины» включил Кокорина в заявку команды на матч с «Сассуоло»
19:26
Армия
Аналитик Леонков: дождь, туман и снег делают бесполезным американский боевой лазер
19:24
Общество
Въезд в Австрию будет доступен для переболевших и привитых от COVID-19 с 20 декабря
19:22
Общество
Врач Малышев назвал сроки жизни коронавируса на разных поверхностях
19:18
Происшествия
Житель Уфы спас мужчину из полыхающей машины
19:17
Политика
Политолог Ищенко предсказал Европе мрачное будущее
19:16
Происшествия
Житель Верхней Пышмы едва не лишился зрения после жалобы на шумную вечеринку
19:13
Весь мир
Более 70 марокканских мигрантов арестованы в Ливии
19:13
Политика
Политолог Мамрадзе напомнил шутку второго президента Грузии Шеварднадзе о вступлении в НАТО
19:08
Общество
Шепелева возмутили обвинения в харрасменте в адрес Криса Нота
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Киркоров доверяет только детям и отцу после предательства близкого человека

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 18:07
Шоу-бизнес
Киркоров доверяет только детям и отцу после предательства близкого человека
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 18 декабря. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров признался, что больше не доверяет людям. Певец делает исключение только для членов семьи после предательства близкого человека.

Артист посоветовал всем держать людей подальше от своего дома и своей семьи, поскольку обычно ничем хорошим проникновение посторонних в личную жизнь не заканчивается. Столкнувшись с предательством, Киркоров начал доверять только детям и отцу.

«Дети, папа — все: больше никого я к себе не подпущу. Потому что люди очень коварно этим пользуются», — пожаловался певец в интервью kp.ru.

Король эстрады поделился лишь некоторыми деталями произошедшего. По словам исполнителя, некий, казалось бы, близкий человек воспользовался его расположением и наивностью.

Эта личность имела доступ к аккаунту артиста в облачном хранилище iCloud и смогла завладеть его личными переписками и документами. В итоге все это обернулось против Киркорова. Певец намерен не допустить повторения подобной ситуации, поскольку больше не хочет обжигаться.

«Я оставляю все это в старом году и иду дальше с открытым забралом и открытым сердцем, но сделав выводы. Можно было их сделать пораньше, лет 15 назад. Но, к сожалению, ошибся очень сильно», — подытожил король эстрады.

Ранее в Сети появилось провокационное фото Киркорова, целующегося с некоей женщиной. Заинтриговавший поклонников артист все же раскрыл, с кем он соприкоснулся губами.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров доверяет только детям и отцу после предательства близкого человека
киркоров певец знаменитости
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать