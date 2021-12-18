Lada Kalina стала одним из наименее угоняемых авто в 2021 году

Москва, 18 декабря. Аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» поделились статистикой по угонам машин в России. Об этом пишет ТАСС.

Меньше всего в стране предпочитают красть автомобили на территории Вологодской, Рязанской, Тверской, Тульской, Липецкой, Костромской и Калининградской областей. Помимо этого, автоугонщики не так активно промышляют в Алтайском крае, Башкирии, Мордовии, Ханты-Мансийске и Северной Осетии.

Если рассматривать статистику по моделям, то у каждого бренда, представленного в РФ, есть свой лидер по «неугонам». В Hyundai это Matrix, у Kia непопулярен в этом контексте кроссовер Picanto. Toyota предлагает безопасный Auris. Мало крадут Nissan Tiida и Micra, а среди продукции АвтоВАЗа особенно выделяется Lada Kalina.

Некоторые премиальные машины также не всегда подходят угонщикам. К их числу принадлежат Mercedes-Benz A-Class, BMW первой серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, а также Volvo XC70 и S40. Соответствующее исследование провели в «Автотеке» в этом году на основе отчетов, заказанных пользователями.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, объем реализации моделей Lada на рынке Евросоюза увеличился по итогам прошлого месяца в полтора раза.