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Lada Kalina стала одним из наименее угоняемых авто в 2021 году

Экономика
Lada Kalina стала одним из наименее угоняемых авто в 2021 году
lada.ru  /  LADA

Москва, 18 декабря. Аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» поделились статистикой по угонам машин в России. Об этом пишет ТАСС.

Меньше всего в стране предпочитают красть автомобили на территории Вологодской, Рязанской, Тверской, Тульской, Липецкой, Костромской и Калининградской областей. Помимо этого, автоугонщики не так активно промышляют в Алтайском крае, Башкирии, Мордовии, Ханты-Мансийске и Северной Осетии.

Если рассматривать статистику по моделям, то у каждого бренда, представленного в РФ, есть свой лидер по «неугонам». В Hyundai это Matrix, у Kia непопулярен в этом контексте кроссовер Picanto. Toyota предлагает безопасный Auris. Мало крадут Nissan Tiida и Micra, а среди продукции АвтоВАЗа особенно выделяется Lada Kalina.

Некоторые премиальные машины также не всегда подходят угонщикам. К их числу принадлежат Mercedes-Benz A-Class, BMW первой серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, а также Volvo XC70 и S40. Соответствующее исследование провели в «Автотеке» в этом году на основе отчетов, заказанных пользователями.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, объем реализации моделей Lada на рынке Евросоюза увеличился по итогам прошлого месяца в полтора раза.

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Все новости / Экономика / Lada Kalina стала одним из наименее угоняемых авто в 2021 году
автоваз lada kalina угоны Автотека
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