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Ольга Бузова рассказала, как страдает из-за неудачных отношений

Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как страдает из-за неудачных отношений
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 18 декабря. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова на премьере новогодней комедии «Елки-8» в Москве высказалась о неудачных отношениях с мужчинами.

Мероприятие состоялось в столичном «Арбат Hall». Бузова появилась перед журналистами в шикарном черном атласном платье и необычной шляпе в виде огромного банта. Звезда телевидения высказалась о своей личной жизни. Бузова на собственном опыте убедилась, что «счастье любит тишину».

«Когда за твоими отношениями следят, а потом разбирают на кусочки, я принимаю близко к сердцу свои сердечные драмы и очень сильно страдаю. Возможно, было бы проще, если бы никто не знал о моих отношениях», — поделилась она с kp.ru.

С другой стороны, артистке сложно скрывать блеск в глазах, если она счастлива. В такие моменты Бузовой хочется кричать на весь мир, что она любима. Исполнительнице просто хочется нежности и заботы, «быть девочкой».

В начале года телеведущая рассталась с новосибирским блогером Давидом Манукяном. Она обвинила его в рукоприкладстве, но экс-избранник знаменитости отрицал это.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Бузову за отсутствие таланта. Он сравнил артистку с американской поп-иконой Мадонной, которая не умеет петь, но добилась популярности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова рассказала, как страдает из-за неудачных отношений
бузова отношения елки
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