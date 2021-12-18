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Российский биатлонист Латыпов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ в Анси

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 17:47
Спорт
Российский биатлонист Латыпов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ в Анси
Global Look Press  /  Alexander Shemetov/Global Look Press

Анси, 18 декабря. Россиянин Эдуард Лытыпов финишировал на втором месте в мужской гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во Франции.

Француз Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на домашнем этапе Кубка мира в Анси. Победитель пасьюта преодолел дистанцию в 12,5 километров за 30 минут 58,3 секунды.

Серебряным призером гонки преследования стал Эдуард Латыпов. Норвежец Ветле Шоста Кристиансен проиграл российскому биатлонисту 0,1 секунды и занял третье место. В топ-10 попал соотечественник Латыпова Карим Халли, который показал восьмой результат.

Ранее две российские биатлонистки финишировали в топ-10 в женском пасьюте на этапе КМ в Анси. Победительницей гонки преследования стала шведка Эльвира Эберг.

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