Российский биатлонист Латыпов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ в Анси

Анси, 18 декабря. Россиянин Эдуард Лытыпов финишировал на втором месте в мужской гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во Франции.

Француз Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на домашнем этапе Кубка мира в Анси. Победитель пасьюта преодолел дистанцию в 12,5 километров за 30 минут 58,3 секунды.

Серебряным призером гонки преследования стал Эдуард Латыпов. Норвежец Ветле Шоста Кристиансен проиграл российскому биатлонисту 0,1 секунды и занял третье место. В топ-10 попал соотечественник Латыпова Карим Халли, который показал восьмой результат.

Ранее две российские биатлонистки финишировали в топ-10 в женском пасьюте на этапе КМ в Анси. Победительницей гонки преследования стала шведка Эльвира Эберг.