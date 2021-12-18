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Луганская ТЭС перейдет на газ из-за дефицита угля на Украине

Экономика
Луганская ТЭС перейдет на газ из-за дефицита угля на Украине
pxhere.com

Киев, 18 декабря. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины решила перевести Луганскую ТЭС на газ в связи с дефицитом угля. Об этом говорится в сообщении украинского министерства энергетики.

Как отмечается на сайте ведомства, другой возможности обеспечить достаточный запас топлива на станции нет. Поэтому 15 декабря профильным ведомствам было поручено разработать механизм замещения топлива. Спустя два дня НКРЭКУ приняла решение о введении соответствующей меры.

«Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации», — говорится в сообщении Минэнерго Украины.

Депутат Верховной рады Сергей Шахов на прошлой неделе сообщил, что Луганская область находится на грани «техногенной катастрофы» из-за прекращения поставок угля на местную ТЭС. Он обратил внимание, что за семь лет Киев так и не смог провести прямую железную дорогу к городу Счастье, где расположена станция.

Луганская ТЭС с 2014 года не имеет прямого железнодорожного сообщения для подвоза угля с территории Украины. Два подъездных пути находятся на неподконтрольных Киеву районах Донбасса. В то же время украинские власти не планируют возобновлять импорт энергетического угля из России.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее признал дефицит запасов угля на Украине. При этом, по его словам, ситуация с газом в стране намного лучше.

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Все новости / Экономика / Луганская ТЭС перейдет на газ из-за дефицита угля на Украине
украина газ уголь луганская область энергетический кризис луганская тэс
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